A De Muner no le gustó el rendimiento del equipo

Luego del empate 0-0 frente a Trinidense, el entrenador Pablo De Muner dejó sus impresiones. “Comenzamos el partido con buenas intenciones, con un juego asociado bastante importante, pero con el correr de los minutos comenzamos a perder muchas pelotas. El equipo empezó a perder confianza, el rival comenzó a ganarla y a partir de ahí el juego se hizo cuesta arriba”.

A reglón seguido el DT aurinego agregó: “En el segundo tiempo estuvimos mejor parados, por así decirlo. No nos generaron tantas situaciones de transición, pero está claro que no fue un buen partido nuestro”.

En otro momento, el entrenador se sinceró e indicó que no quedó conforme con el rendimiento. “Si te digo que me gustó el equipo te estoy mintiendo. Si me gusto la intención de los primeros minutos, donde encontramos algunos espacios, pero luego, a la hora de progresar en el juego, nos costó mucho”.

Consultado sobre cuales fueron los motivos por el bajo rendimiento, el adiestrador expresó: “Hay muchos factores. Yo siento que en nuestra forma de jugar hay cosas que lo pudieron hacer y otras que va a costar un poco más. Pero tiene que ver mucho con la confianza, que ellos se vayan sintiendo seguros con la pelota y hoy no fue el caso”.