Eliminatorias Sudamericanas: Paraguay, con “pies de Barros”

En otras épocas ganarle a Venezuela era como ir a las canchas seguros de un triunfo. Pero lo que fue el rendimiento de anoche de la selección paraguaya no fue para otra cosa que no perder. Pero no se contó que una tonta mano de Iván Piris iba a terminar en penal, a instancias del VAR, y gol del triunfo del equipo local.

De hecho no se mostró a lo largo del partido un nivel que nos lleve a pensar a mantener los buenos antecedentes en territorio venezolano. La ilusión estuvo a pesar del mal arranque en casa, pero lo de anoche abre tempraneramente un manto de dudas sobre lo que puede ser el futuro de Paraguay en este selectivo.

Desde la conformación del equipo, con cuatro zagueros, sin laterales de oficio, y un solo en punta, ya se cuestionaba al entrenador, que mucho menos muestra capacidad en corregir sus errores.

La explosión de Ramón Sosa y poco o nada de Miguel Almirón no sirvieron en la idea de marcar diferencia sobre el rival. Sin ser mucho mejor, Venezuela se convirtió en el dominador de la pelota y cada vez que se recuperaba se perdía con mayor facilidad.

Var anula gol de Venezuela a Paraguay

La mejor chance de gol del seleccionado local fue evitado por el arquero paraguayo Coronel evitando el festejo. Nunca se mostró algo que nos lleve a elegir creer en poder ganar anoche. Por el contrario, celebramos que a instancias del VAR se le anuló un gol al seleccionado vinotinto. La posesión de la pelota fue menester del adversario, que tuvo a su entrenador con mejores decisiones en las variantes.

Barros Schelotto cambió a Ortiz por Sánchez en el segundo tiempo, luego hombre por hombre: González por Ávalos en ataque. Nunca se arriesgó a potenciar el ataque. Pasamos a defender el empate, y para sufrir la desilusión surgió la mano de Iván Piris, penal y Rondón nos da la cachetada con la que Venezuela ganó y cierra mejor que nosotros este combo.

Fue en la adición el golpe, ya no quedaba tiempo para reaccionar, de hecho, desde el banco no hubo capacidad para aquello. En fin, otro partido en el que el técnico decide mal, tarde y pasaron dos partidos sin marcar el gol.

Paraguay vs Venezuela: las claves

1. El grave error de Iván Piris en la manera como salta con la mano levantada en busca de una pelota aérea, en la que cometió la falta que, a instancia del VAR, el árbitro colombiano Andrés Rojas marcó el penal y marcó la diferencia a favor de Venezuela, ya en tiempo de adición. Derrota justificada que sufre la Albirroja.

2. Una vez más el técnico argentino del seleccionado paraguayo, Guillermo Barros Schelotto, que además de costarle tomar las decisiones en los cambios, los hace muy tarde y no los utiliza todos pese al bajo nivel que varios muestran en la cancha. A falta de cinco minutos manda a Alejandro Romero Gamarra ya para que...

3. En ningún momento se mostró el atrevimiento de tentar a ser superior al rival. Se arrancó con aires, pero muy pronto se ahogaron frente a un dueño de casa que también generó muy poco como para ser el dominador del trámite. Pero tuvo la ocasión de ganar y no la desaprovechó. Paraguay, muy malo.

“Intentamos, pero no se pudo”, dice Barros Schelotto

“Lo manejamos nosotros al principio, pero nos faltó profundidad. Intentamos, pero no se pudo”, así arrancó su conferencia de prensa el entrenador de la selección paraguaya, Guillermo Barros Schelotto, luego de la derrota 1-0 ante Venezuela.

A renglón seguido agregó: “Estuvimos bien defensivamente, la única jugada que tuvo Venezuela fue una acción de córner. Nunca nos llegaron, estábamos bien defensivamente”.

Cuando fue consultado sobre el rendimiento del equipo, el Mellizo sostuvo: “Analizaremos el momento de cada jugador. En lo futbolístico el equipo respondió, pero no nos alcanza con eso. Tenemos que sumar porque nuestro objetivo es el Mundial”.

En otro momento el cuestionamiento fue porque insistió tanto por un esquema de juego, cuando el rival ya había tomado la marca. A esto respondió: “Intentamos explotar las virtudes nuestras por sobre los errores. En el segundo tiempo jugamos más sobre campo de Venezuela y llegamos al área. Me gustó que el equipo estuvo siempre en el partido, estuvimos bien en defensa”.

“Siempre que podamos ganar, vamos a intentar ganar. No tuvimos las posibilidades de gol que me hubiera gustado tener para justificar un triunfo”, acotó el DT en otro momento.

Para finalizar, le consultaron como se levanta al equipo luego de este combo e indicó. “El trabajo del cuerpo técnico no es solamente lo técnico, táctico y físico, también el espíritu”.