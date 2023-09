Barros Schelotto afirma que Venezuela no mereció ganar y apunta al arbitraje

Guillermo Barros Schelotto, entrenador de la selección paraguaya, dejó sus sensaciones tras una nueva derrota de Paraguay ante Venezuela en Maturín, por la segunda fecha de Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026.

“Fue un primer tiempo parejo, por momentos lo manejamos nosotros, por momentos lo manejó Venezuela. En el segundo tiempo creo que supimos mejorar, nos faltó profundidad y terminar mejor las acciones. Creo que estuvimos bien defensivamente”, expresó el mellizo.

“El cuerpo técnico va a analizar todos los partidos, después definiremos lo que vayamos a hacer con Argentina y Bolivia. Creo que en lo futbolístico el equipo respondió, pero no nos alcanza. Tenemos que sacar puntos porque nuestro objetivo es ir al Mundial”, añadió Guillermo, que sumó solamente un punto ante Perú y Venezuela.

El seleccionador fue consultado acerca de porqué Venezuela no mereció ganar. “Porque Venezuela no tuvo ninguna acción que haya preocupado a paraguay. El partido a lo sumo debió haber sido 0-0″, afirmó el entrenador.

Un “palo” al arbitraje

“El trabajo del cuerpo técnico no es solo táctico y físico, sino tener un buen espíritu. En el partido pasado hubo tres claras de penal de VAR que no fueron sancionadas, no fueron ni revisadas. Hoy la jugada que le pega en la mano a Piris es claramente una falta del jugador nuestro, previa al empuje del jugador venezolano. Hoy tardaron dos minutos y no vieron la falta del jugador venezolalo, previo a la mano del jugador paraguayo”, sentenció, con seño de preocupación, Schelotto.