Guaireña FC vs. Sportivo Trinidense: Los puntos se quedaron en el Parque

El primer partido de la undécima fecha se disputó en la ciudad de Villarrica con un equipo local mucho más necesitado de conseguir los puntos para tener más tranquilidad en la clasificación del promedio. Trinidense llegaba en buen momento y en el tercer lugar en el acumulativo.

Fue un mal primer tiempo el que se disputó en el Parque del Guairá, desde el inicio no hubo un equipo que tenga supremacía y que trate de llegar con riesgo hasta el arco del rival.

Cerca de los 20 minutos fue la primera vez que llegó el equipo local con cierto peligro en un remate desde fuera del área de Miguel Paniagua que se fue muy afuera.

Después el partido volvió a caer en un pozo, Trinidense no aparecía, Álvarez y Giménez estaban en la zona de ofensiva, pero no pesaban como en anteriores partidos. A los 48 minutos se produjo un error en la salida de Trinidense, el balón llegó al medio y José Verdún apareció para poner en ventaja a su equipo.

Trinidense trató de salir más en el segundo tiempo y tuvo minutos en los que presionó a Guaireña en la salida, tuvo algunas ocasiones para empatar, pero sus delanteros no tuvieron efectividad.

Guaireña con el gol a favor jugó más tranquilo y esperaba lo que hacía su rival en el terreno de juego para salir rápido de contragolpe y marcar más diferencia.

Pero así como en la primera etapa no jugaron bien los equipos y el partido no tuvo muchas emociones, los visitantes buscaban a sus delanteros por arriba, pero el gol no llegaba hasta que en uno de los contragolpes, Alex Franco se llevó la pelota, habilitó a Enrique Borja que anotó el segundo y definitivo para los locales.

Fue victoria de Guaireña que suma puntos muy importantes en la pelea del promedio por el descenso, mientras que Trinidense se queda y festejan los equipos que vienen por atrás en el acumulativo.