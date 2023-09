Formativas: Olimpia y Cerro Porteño buscarán el título de manera anticipada

Olimpia visitará a Guaireña en Villarrica, deberá ganar y sumar los tres puntos para poder consagrarse en la categoría Sub 19, siendo que los franjeados lideran con 72 puntos y son escoltados por Libertad con 58 (14 puntos de diferencia a falta de cinco fechas para culminar el torneo).

Cerro Porteño en la Sub 17 posee 71 puntos y es escoltado por Guaraní con 56. En esta fecha recibirá a Sportivo Luqueño y de empatar o ganar, ya sería campeón de la categoría.

Cartelera:

Olimpia – Guaireña FC, sábado. En Complejo ODD (Villeta): Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (15:30). En CAR de Guaireña FC (Villarrica): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (15:30).

Guaraní – Sportivo Ameliano, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 y Sub 16 (09:00). En Ameliano (Villeta): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (15:30).

Nacional – General Caballero JLM, sábado. En Fortín de Tacumbú: Sub 14 (07:00) y Sub 15 (09:00). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00), Sub 19 y Sub 16 (15:30).

Tacuary FBC – Resistencia SC, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (15:30). En Unión Ybyraro: Sub 19 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 17 (15:30).

Libertad – Sportivo Trinidense, sábado. En Colegialito: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (15:30). En Parque Guasu: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (15:30).

Sportivo Luqueño – Cerro Porteño, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 16 (07:00), Sub 15 (09:00). En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 17 y Sub 19 (07:00), Sub 18 (09:00).

Próxima fecha:

Sportivo Ameliano – Guaireña FC

Sportivo Trinidense – Tacuary FBC

Cerro Porteño – Libertad

Sportivo Luqueño – Olimpia

General Caballero JLM – Guaraní

Resistencia SC - Nacional