Guaireña: Ovelar sostuvo que equivocaron la forma de encarar el encuentro

Guaireña perdió 4-1 frente a Cerro Porteño jugando en el Parque del Guairá. Sobre el desarrollo del juego, el entrenador Humberto Overlar indicó: “Fue un partido donde nos hicieron un gol muy rápido y nos desacomodamos un poco. Logramos igualar el juego, peo se volvieron a adelantar en el marcador. Cuando se le expulsan a un jugador metimos un delantero más y durante todo el segundo tiempo tuvimos la pelota, pero no hicimos daño”.

Lea más: Guaireña FC vs. Cerro Porteño: Resultado, resumen y goles

Luego, el técnico albiceleste dejó en claro: “Nos equivocamos en la forma en que teníamos que encarar el partido. Sabíamos que ellos iban a armar una línea de cuatro por el jugador menos que tenían, pero no pudimos quebrar esa resistencia. Tampoco desbordamos para tirar centros de los costados, ya que teníamos un jugador de peso dentro del área”.

A pesar de la dura derrota, Ovelar apuntó que su equipo hizo cosas buenas, pero no les alcanzó. “Por momentos jugamos bien, por momentos no. En el 2-1 tuvimos una ocasión para empatarlo, pero no pudo ser. Yo creo que los jugadores se dieron íntegramente, intentaron por todos lados, pero no alcanzó lo que hicimos”.

Este mal resultado no le permite al equipo de Villarrica alejarse completamente de la zona de descenso. “Creo que hasta el final se va a mantener esa pelea entre tres o cuatro equipos para ver quién se mantiene en la categoría. Ahora tenemos que dar vuelta la página y prepararnos para el próximo juego”.