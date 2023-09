García, el triunfo de Ameliano y la posibilidad de la selección

“Era lo planificado, era lo que venía haciendo Cerro, entendíamos que para ganar tenían que perdonarnos como lo hicieron, contento con los jugadores por el sistema de juego”, señaló García a la 730 AM, ABC Cardinal.

Sobre las opciones que tuvo Diego Churín, afirmó. “Tuvo como dos o tres situaciones claras frente a nuestro arco, así pasa para ganarle a un equipo grande, siempre tienen jugadas de gol y estamos contentos por la victoria porque veníamos con tres derrotas consecutivas”. Siguió analizando lo del “9″ azulgrana. “En el segundo tiempo fue muy clara, en otros estuvo marcado por los de Ameliano. No analicé lo de Churin, es difícil recuperarte cuando un equipo grande tiene eficacia, nos pasó con Olimpia que cuando mejor estábamos, llegaron dos veces y nos convirtieron en ambos”.

“Asimilaron bien los jugadores las charlas que tuvimos, el segundo tiempo fue muy diferente, mejoramos y estoy contento con lo que pasó anoche y la victoria ante Cerro Porteño. Algunos estaban muy cansados, otros se lesionaron como Barreto y Vera, hicieron un gran esfuerzo y terminaron extenuados, feliz por la entrega de ellos”, añadió García.

Libertad, con medio campeonato adentro

Humberto García fue preguntado si con el resultado de anoche, Libertad ya tiene el título del Clausura en el bolsillo. “Siendo realista creo que si, porque Libertad es el más regular y los otros no lo somos. En el año no perdió tres partidos y no creo que lo haga en diez. Ayer ganó con autoridad a Olimpia y se corta solo”.

Fue consultado si tiene la posibilidad de ir a las selecciones menores y dijo que eso es su sueño. “Por la selección se da todo, siempre mi ilusión es servir a la selección, pero ya están todos y que sea un buen proceso, ojalá se formen jugadores importantes para la selección mayor en el futuro. Es mi sueño”, finalizó.