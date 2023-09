Formativas: nueva fecha con dos campeones

Esta semana se regularizaron los encuentros que se postergaron el fin de semana por el intenso calor en hora de la programación de los encuentros, mayoría de la Sub 16.

Para esta jornada, los encuentros están programados para las 07:00, 09:00 y 16:00 horas.

En esta nueva fecha, Olimpia podría consagrarse campeón de la Sub 16.

El encuentro de Cerro Porteño-Libertad en la Sub 15 quedó postergado por los convocados a la selección nacional de ambos clubes.

- Cartelera :

Sportivo Ameliano – Guaireña FC, sábado. En Ameliano (Villeta): Sub 14 (07:00) y Sub 16 (09:00). En CAR Guaireña (Villarrica): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (16:00).

Sportivo Trinidense – Tacuary FBC, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:00), Sub 16 y Sub 19 (16:00).

Cerro Porteño – Libertad, sábado. En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 14 (07:00) y Sub 16 (09:00). En Colegialito: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (16:00).

Sportivo Luqueño – Olimpia, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (16:00). En Complejo ODD (Villeta): Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (16:00).

General Caballero JLM – Guaraní, sábado. En Parque Guasu: Sub 14 y Sub 17 (07:00), Sub 15 y Sub 18 (09:00), Sub 16 y Sub 19 (16:00).

Resistencia SC - Nacional, sábado. En Unión Ybyraro: Sub 14 (07:00), Sub 15 (09:00) y Sub 16 (16:00). En Fortín de Tacumbú: Sub 17 (07:00), Sub 18 (09:00) y Sub 19 (16:00).

- Próxima fecha:

Guaireña FC – General Caballero JLM

Tacuary FBC – Cerro Porteño

Libertad – Sportivo Luqueño

Guaraní – Resistencia SC

Nacional – Sportivo Trinidense

Olimpia – Sportivo Ameliano