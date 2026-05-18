Neymar, entre los 26 convocados de Brasil para el Mundial 2026

Brasil oficializó hoy la lista de convocados para el Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026. Por lo tanto, la espera terminó y la incógnita quedó disipada: Neymar Jr. fue citado por Carlo Ancelotti. Así, la pentacampeona tiene definido a los 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo. Antes del debut, la Canarinha disputará dos amistosos.
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“Se perfectamente que algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos con esta lista. La lista perfecta no es, pero la Copa del Mundo no la ganará el equipo perfecto. Queremos ser el equipo más resiliente del mundo para ganar la Copa del Mundo. No tengo miedo de decir que podemos ganar la Copa del Mundo”, expresó Ancelotti antes de anunciar a los elegidos.
Mundial 2026: Los 26 convocados de Brasil
Arqueros
- Alisson
- Ederson
- Weverton
Defensores
- Alex Sandro
- Bremer
- Danilo
- Douglas Santos
- Gabriel Magalhaes
- Ibañez
- Léo Pereira
- Marquinhos
- Wesley
Mediocampistas
- Bruno Guimaraes
- Casemiro
- Danilo S.
- Fabinho
- Lucas Paquetá
Delanteros
- Endrick
- Gabriel Martinelli
- Igor Thiago
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha
- Neymar Jr.
- Raphinha
- Rayan
- Vinicius Jr.
Brasil, dos amistosos antes del Mundial 2026
La Seleção disputará dos amistosos antes del estreno en la Copa del Mundo. El primero será en el Maracaná de Río de Janeiro: el domingo 31 de mayo, a las 18:30, hora de Paraguay, contra Panamá. El encuentro será la despedida del pueblo brasileño previo al viaje a Norteamérica, donde medirá a Egipto, el sábado 6 de junio, a las 17:00, en el Cleveland Browns Stadium, en Cleveland.
Mundial 2026: Los partidos de Brasil en el Grupo C
Fecha 1 - 13 de junio
Brasil vs. Marruecos: 19:00, MetLife Stadium, New York
Fecha 2 - 19 de junio
Brasil vs. Haití: 21:30, Lincoln Financial Field, Filadelfia
Fecha 3 - 24 de junio
Escocia vs. Brasil: 19:00, Hard Rock Stadium, Miami