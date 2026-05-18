La formación que paró hoy ‘Vitamina’ Sánchez para enfrentar a Vasco da Gama

Olimpia culminó esta mañana el penúltimo entrenamiento previo al partido contra Vasco da Gama por la fecha 5 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El Decano de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez juega un partido muy importante con miras a los octavos de final: es el miércoles 20 de mayo, a las 19:00, hora de Paraguay, en el Defensores del Chaco de Asunción.

En la sesión matutina en la Villa Olimpia, en Fernando de la Mora, probó el once que jugaría contra las brasileños. La formación que eligió ‘Vitamina’ tiene novedades y dos ausencias: no están ni Richard Sánchez ni Richard Ortiz. El primero está completamente descartado, mientras que el segundo es duda. Por el momento, no arranca en el equipo titular.

La formación de Olimpia vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026

Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra, Álan Rodríguez; Álex Franco, Juan Fernando Alfaro, Eduardo Delmás; Rubén Lezcano; Adrián Alcaraz y Sebastián Ferreira.