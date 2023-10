Newcastle, con gol de Almirón, golea al PSG

El partido por la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa se llevo a cabo en el estadio Saint James Park de Inglaterra con un Newcastle presionando bien alto al cuadro que dirige Luis Enrique.

Los primeros minutos fueron muy buenos de los locales, demostrando ese gran ritmo intenso que tienen en la Premier League y no dejando jugar a un equipo francés que tenía a Kylian Mbappé en la zona de ofensiva, acompañado por el portugués Ramos.

A los 16 minutos se produjo una mala salida de Marquinhos y eso aprovechó al máximo el Newcastle. Remate de Isak que sacó Gianluigi Donnarumma y, del rebote, apareció el paraguayo Miguel Almirón para anotar el gol de los ingleses.

Era mejor Newcastle, PSG no tenía la pelota, Mbappé no aparecía y Newcastle seguía martillando en el arco de Donnarumma. Tácticamente fue un gran primer tiempo del equipo del paraguayo Almirón que no le dejó opciones al rival.

El segundo gol se veía venir y se vino después de una serie de rebotes en el área del PSG tras un tiro libre en una falta que le hicieron a Almirón. Se vino el cabezazo de Dan Burn que sacó Donnarumma, pero el VAR confirmó que la pelota ya ingresó.

En el segundo tiempo salió más el equipo de Luis Enrique, pero seguía descuidando a algunos hombres claves del Newcastle, además, de errar en los pases a la hora de salir. Los ingleses fueron más directos durante todo el partido y terminaron anotando el tercero.

Fue a los 50 minutos cuando Sean Longstaff anotó el tercero aprovechando también la floja respuesta del arquero italiano del PSG. Era prácticamente la sentencia del partido y la posibilidad de seguir marcando ante un equipo que no mostraba reacción.

Luis Enrique, el español que es entrenador del PSG, recurrió a algunas variantes y se vino el descuento, a los 56 minutos, por medio de Lucas Hernández. El VAR tuvo que autorizar el gol porque fue una jugada donde Hernández estuvo por muy poco habilitado.

A los 70 minutos, Jacob Murphy reemplazó al paraguayo Miguel Almirón que jugó un gran partido, siendo preocupación constante para Lucas Hernández, principalmente en la primera etapa.

PSG fue hacia adelante, más por empuje que por juego, ante un Newcastle que cuando tenía la pelota era mucho más directo y, con pocos toques, llegaban a inquietar a la defensa francesa.

PSG buscó un poco más y apareció Mbappé, no como se espera de él, pero con algunas jugadas en las que pudo inquietar a la defensa de Newcastle que estaba bien parada en la defensa. Pero faltaba algo más, Fabián Schar recuperó el balón, hizo una gran jugada con un compañero y sacó un gran remate para convertir el cuarto del Newcastle.

Fue una gran victoria del equipo del paraguayo Miguel Almirón, dejando sin invicto después de mucho tiempo a su rival en la fase de grupos de la Liga de Campeones y, liderar el grupo F donde también se encuentran AC Milan y Borussia Dortmund.