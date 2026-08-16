Vitamina Sánchez prepara el jueves y analiza variantes para la Sudamericana

Después de la victoria sobre Sportivo Ameliano, Pablo “Vitamina” Sánchez ya puso la mirada en el compromiso internacional del jueves.

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El técnico franjeado evitó confirmar si repetirá el sistema utilizado en Sajonia y explicó que aguardará los entrenamientos de los próximos días antes de tomar una decisión.

“No sé todavía. Voy a ver mañana. Mañana entrenamos nuevamente por la mañana temprano”, indicó Sánchez.

La planificación contempla trabajos más exigentes para aquellos futbolistas que tuvieron pocos minutos ante Ameliano, mientras que quienes fueron titulares realizarán tareas regenerativas. El entrenador adelantó que la definición del equipo titular se producirá entre el lunes y el martes.

Juanfer, Derlis y Leguizamón

Sánchez también actualizó la situación de algunos jugadores. Sobre Juan Fernando Alfaro, explicó que tuvo una mala noche y estuvo internado, pero que se recuperó favorablemente y pudo responder en el partido.

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“Se recuperó muy bien. Hoy lo demostró: juega bien, corre mucho, mete intensidad”, destacó.

En cuanto a Derlis González, confirmó que tendrá actividad con la Reserva para continuar sumando minutos y recuperar ritmo de competencia. Leguizamón, por su parte, todavía necesita tiempo antes de reincorporarse plenamente al trabajo colectivo.

Crítica y dudas sobre el arbitraje

El entrenador volvió a referirse a la cuestión arbitral y contó que, luego de una charla mantenida con los árbitros, llegó a escribirle a Éber Aquino para solicitar una reunión y conocer con mayor precisión los criterios utilizados en determinadas jugadas.

“No recibí respuesta”, manifestó.

Sánchez también expresó sus dudas respecto al gol anulado a Olimpia en el tramo final del partido. “La jugada de Sebastián en el gol de Edu no se termina de ver. Creo que cobra fuera de juego y más allá de esa acción tuvo un muy buen arbitraje, pero esa jugada a mí me pareció muy rara”, sostuvo.

Un posible refuerzo en ataque

El entrenador confirmó además que Olimpia continúa buscando un centrodelantero en el mercado de pases.

“Entendemos que es una posibilidad concreta de que pueda llegar un centrodelantero. Estamos viendo algunas posibilidades”, explicó.

Sin embargo, aclaró que el club no pretende incorporar por incorporar. “Si llega alguien queremos que sea alguien importante, que sea un muy buen aporte. Tampoco nos volvemos locos; tenemos que buscar hoy en los que tenemos soluciones”, señaló.

La gente, clave para el jueves

De cara al decisivo partido internacional, Sánchez espera un gran acompañamiento de la hinchada franjeada y aseguró que el estadio estará colmado.

“No tengo ninguna duda de que la cancha va a explotar”, afirmó. Para el entrenador, el apoyo de los hinchas será fundamental, pero también remarcó que el plantel deberá responder dentro del campo.

“Nosotros tenemos que hacer la otra parte, la parte importante, que es intentar clasificar a cuartos de final”, sentenció.

El técnico también destacó que la victoria ante Ameliano tiene un valor especial porque permite recuperar confianza después de una serie de partidos en los que Olimpia había dominado el trámite pero no había podido quedarse con los resultados.

“Sirve mucho lo anímico. Los de arriba se nos alejaron más de lo que podíamos pensar, entonces no podemos subir de tres escalones; tenemos que ir de a uno. La manera era la de hoy: conseguir el triunfo”, concluyó.