Asunción: Camilo Pérez promete acabar con planilleros, pero descarta echar funcionarios

Durante una extensa entrevista en el programa En Detalles, el candidato colorado a la intendencia de Asunción, Camilo Pérez, aseguró que durante una eventual administración suya no habrá lugar para los llamados planilleros en la Municipalidad. Sin embargo, evitó plantear una reducción concreta de la abultada cantidad de funcionarios y calificó de “políticamente alegre” la idea de echar a 3.000 de los aproximadamente 9.000 trabajadores municipales.

Pérez sostuvo que su propuesta pasa por una reorganización de la estructura municipal, con el objetivo de que los funcionarios efectivamente trabajen y dejen de ser solo un número en una planilla. La promesa apunta a combatir una de las históricas distorsiones de la comuna capitalina, aunque todavía deja abierta la principal pregunta: ¿cómo se reducirá de manera efectiva la sobredotación de personal?

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Reconversión antes que despidos

El candidato sostuvo que unos 1.000 funcionarios estarían actualmente en condiciones de jubilarse, pero permanecen en la Municipalidad porque la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal atraviesa una situación crítica y acumula retrasos en el pago de haberes.

Según explicó, una eventual solución de la Caja permitiría liberar parte de la estructura municipal mediante jubilaciones. También mencionó proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para implementar mecanismos de retiro voluntario.

Pérez planteó además una reconversión de funcionarios hacia áreas donde, según su diagnóstico, existe un déficit de personal. Citó como ejemplo el aseo urbano, donde afirmó que actualmente solo se cuenta con aproximadamente un tercio de los trabajadores necesarios y que gran parte de las nuevas incorporaciones fueron destinadas a tareas administrativas.

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La propuesta, sin embargo, no establece cuántos funcionarios deberían permanecer en la institución, cuántos serían reconvertidos ni cuál sería la meta de reducción del gasto salarial.

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El peso del Partido Colorado

La promesa de cambio también enfrenta una contradicción política. Pérez es candidato de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el mismo partido que administra la Municipalidad de Asunción desde hace décadas y que actualmente atraviesa una profunda crisis institucional y financiera.

El último intendente colorado, Óscar “Nenecho” Rodríguez, renunció al cargo luego de una intervención de la administración municipal, en medio de cuestionamientos por la situación financiera de la comuna. En ese contexto, plantear una “municipalidad reflejo del cambio” supone también explicar qué hará una eventual administración colorada para romper con las prácticas que llevaron a la actual situación.

Pérez aseguró que cuenta con respaldo político para impulsar la reorganización y afirmó que el propio Horacio Cartes le transmitió que el cambio debe llegar a la Municipalidad de Asunción. El candidato sostuvo que sin apoyo político “real” será imposible avanzar con las medidas que plantea.

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Encuestas y promesa de trabajo

Las últimas encuestas publicadas en medios, que muestran con una amplia ventaja sobre la candidata opositora Soledad Núñez, no parecen haber modificado su estrategia. Por el contrario, aseguró que esos resultados lo obligan a “trabajar el doble”.

El candidato dijo que continúa recorriendo seccionales coloradas, reuniéndose con candidatos a concejales, gremios de la producción y comisiones vecinales. Afirmó que en esos encuentros encuentra tanto a colorados como a liberales, integrantes de otros partidos y personas sin afiliación política.

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La apuesta por la Ley de Capitalidad

En materia financiera, Pérez coloca buena parte de sus expectativas en la aprobación de la Ley de Capitalidad. Según sostuvo, la norma podría otorgar a Asunción unos US$ 50 millones al año y, además, permitiría a la Municipalidad acceder a financiamiento de mayor volumen con respaldo del Estado paraguayo.

El candidato considera que esos recursos serían fundamentales para ejecutar obras y “dar vuelta” la ciudad durante el primer año de gestión. También mencionó una eventual ley de compensaciones para que instituciones públicas cancelen deudas acumuladas con la Municipalidad.

Pérez afirmó que existen entidades estatales que no pagan obligaciones a la Comuna desde 2014 y que su equipo técnico ya trabaja en mecanismos para conciliar esas cuentas.

La Ley de Capitalidad podría convertirse así en uno de los pilares de su propuesta financiera. Pero, al igual que con la cuestión de los funcionarios, el desafío será pasar de las promesas generales a un plan concreto que permita determinar cuánto costará la reorganización municipal, cuántos funcionarios serán necesarios y cómo se reducirá el peso de los salarios sobre las debilitadas finanzas de la Comuna.