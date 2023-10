Raúl Cáceres: “Pedimos disculpas a los hinchas y a la institución”

“Ellos hicieron un partido muy bueno y nosotros entramos dormidos desde el primer minuto y eso ya se vio reflejado ya en el primer tiempo. En el segundo intentamos corregir algunas cosas, no nos salieron y ellos son los justos ganadores”, fueron las primeras palabras del defensor de Guaraní, Raúl Cáceres, luego de la derrota 4-0 a manos de Nacional

Lea más: Nacional vs. Guaraní: Resultado, resumen y goles

El aurinegro tuvo una jornada muy negra en lo futbolístico y el lateral derecho lo reonoce. “Desde un principio no encontramos el juego que veníamos haciendo en estos últimos partidos. Me parece que hoy nadie se salva, fue una tarde noche muy mala para todos. Desde mañana pensar ya en el próximo partido, pedir disculpas a los hinchas y a la institución, porque Guaraní es un club grande y no puede perder de esta manera”.

“Ahora hay que tener la cabeza fría, corregir todos los errores que cometimos para que no vuelva a suceder en el próximo encuentro”, setenció Cáceres, apuntando ya al juego frente a Olimpia por la fecha 16 del campeonato.