Raúl Amarilla, el clásico y las lesiones

“Seguimos como en todo el año deportivo con las lesiones en el primer equipo. Este ha sido el año que tuvimos muchas más lesiones que en años anteriores. Al terminar el año haremos las evaluaciones correspondientes, buscando los motivos de las lesiones que hemos tenido”, señaló a la 730 AM, ABC Cardinal.

Fue consultado si la victoria ante Guaraní sirvió para sacarle la presión a los jugadores. “Lo que pasa es que en Olimpia siempre existe la presión y eso no va a cambiar por la historia del club. Lo que uno no puede negociar es el esfuerzo que se tiene que hacer en el entrenamiento y en la competencia oficial, siempre hay momentos felices y no tantos, pero hay que trabajar y saber la responsabilidad que se tiene”.

También habló sobre la superioridad de Olimpia en los últimos superclásico. “En los últimos partidos Olimpia tuvo superioridad sobre Cerro por la presión que tenían, no jugaban como estaban habituados en el clásico y por el sistema táctico del técnico. En un clásico podemos ver partidos muy buenos como regulares, pocas veces vimos clásicos para el olvido”.

Además, confirmó que el domingo a los hinchas de Cerro Porteño se les darán 50 entradas y que serán nominales. En las próximas horas se informará cómo harán los cerristas para adquirir las entradas.