Junta rechaza balance 2025 de Nenecho y Bello para evitar el “blanqueo” automático

A solo horas de que venciera el plazo legal para la aprobación automática (sanción ficta), la Junta Municipal de Asunción logró rechazar la ejecución presupuestaria del ejercicio 2025.

Con una mayoría de 14 votos contra 9, el Legislativo municipal dio un revés político a las cuestionadas gestiones de Óscar “Nenecho” Rodríguez y el actual intendente, Luis Bello.

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La votación se realizó a las 15:40, tras un intenso debate que inició a las 13:00 en sesión extraordinaria. El rechazo se alcanzó gracias a una alianza estratégica entre concejales de la bancada opositora y el bloque de la disidencia colorada.

El dictamen por el rechazo, impulsado por los concejales Álvaro Grau y Humberto Blasco, se impuso de manera contundente. El tablero marcó 14 votos a favor de desaprobar el balance, frente a 9 oficialistas que pretendían aceptar las cuentas sin observaciones. Hubo una sola abstención por parte del concejal colorado Javier pinto.

Entre los que votaron por el rechazo figuran nombres de la oposición como Fiorella Forestieri, Jazmín Galeano, Pablo Callizo y los concejales Augusto Wagner y Félix Ayala, junto a los colorados disidentes Jesús Lara, Juan José Arnold, Daniel Ortiz y Rossana Rolón, quienes fueron determinantes para alcanzar la mayoría necesaria.

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G. 512.000 millones en discusión

El balance rechazado no es el documento que contiene las irregularidades detectadas durante la intervención liderada por Carlos Pereira. En dicho periodo, se confirmó que la administración de “Nenecho” Rodríguez desvió G. 512.000 millones de bonos que debían ser para obras públicas, pero que terminaron utilizándose de forma irregular para el pago de salarios.

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Además del desvío, la situación financiera de la capital es crítica. Se tiene una deuda acumulada de G. 850.000 millones, con intereses acumulados de G. 875.000 millones.

La rendición de cuentas 2025 bajo la lupa abarca tres etapas distintas: la gestión inicial de Óscar Nenecho Rodríguez, quien renunció en agosto y hoy busca volver como concejal; el periodo de la intervención de Carlos Pereira y el mandato actual de Luis Bello, quien asumió el cargo tras haber avalado, como concejal, las prácticas hoy investigadas por la Fiscalía.