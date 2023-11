Víctor Bernay habla de dolor por no lograr acortar distancia.

“La sensación es de dolor, porque queríamos ganar para quedar mucho más cerca. Creo que tuvimos un control de ganancia de territorio; hubo una buena ocupación de los ‘box’ de los futbolistas. Tuvimos seis situaciones y aproximaciones a gol en el primer tiempo, donde pudimos ponernos en ventaja”, indicó Víctor Bernay, entrenador de Cerro Porteño, analizando el empate 1-1 frente a Libertad.

A continuación, el técnico azulgana agegó: “El equipo hizo un juego inteligente. Sabíamos que podíamos cederle el balón a los centrales y nada más que a los centrales. Entonces cuando querían filtrar o poner pases estaban bloqueados. Una vez que recuperábamos la pelota intentábamos hacer un juego colectivo, asociado”.

Para cerrar, Bernay se refirió a la labor de sus jugadores y dejó en claro que su casa siempe va a ser Paraguay. “Los muchachos hicieron todo bien. Es un honor y una dignidad dirigir a estos futbolistas. Profesionalmente me he ido del club dos veces, pero jamás como hincha. Mi casa y mi país siempre va a ser Paraguay. He tomado la decisión de quedarme a vivir en el país”.