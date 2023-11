Trinidense jugará su primera final de Copa Paraguay

Sportivo Trinidense comenzaba el partido con la ilusión de llegar a su primera final de la Copa Paraguay ante un Guaraní que quería su tercer partido definitorio en el torneo que se disputa desde el 2018.

El partido comenzó con una incidencia, ya que cuando transcurrían 3 minutos de juego se produjo un ataque de Guaraní, Juan Salcedo empujó a Richard Prieto en el área y Carlos P. Benítez marcó el penal para los aurinegros. Del mismo se encargó Néstor Camacho y Víctor Samudio desvío de gran forma el tiro del delantero.

Guaraní estaba mejor en el partido y así a minutos después de no marcar el penal tuvo la ocasión de anotar en un ingreso por derecha de Raúl Cáceres que no definió bien y Samudio controló la pelota. Trinidense tuvo una jugada de pelota parada que no aprovechó.

Los dirigidos por José Arrúa mejoraron en el partido, comenzaron a tener más la pelota y así armaban jugadas que complicaban a los de Guaraní que ya no aparecía como en los primeros minutos con un Camacho que estaba impreciso a la hora de habilitar a sus compañeros.

A los 32 minutos vino una gran habilitación para Ronaldo Báez por la izquierda del ataque de Trinidense. Báez ingresó al área y recibió la falta de Luis Martínez. Marcos Riveros no falló en el penal y adelantó a los auriazules.

El fútbol se paralizó debido a la falta de luz que volvió 22 minutos después. A la vuelta seguía mejor Trinidense que tuvo dos ocasiones claras para aumentar la ventaja a su favor. Los auriazules fueron mejores en la primera mitad.

Pablo de Muner apostó por Gastón Gil Romero y Estivel Moreira en reemplazo de Luis Martínez y Rubén Darío Ríos para el inicio de la segunda etapa con la idea de cambiar la historia del partido. Trinidense ingresó sin cambios.

Al iniciar la complementaria Trinidense se quedó con diez por la expulsión de Luis de la Cruz por una fuerte falta sobre Estivel Moreira. A partir de ahí, Guaraní estaba obligado a salir a buscar el empate y de ser posible remontar y llegar a la final.

Trinidense cambió para volver a la línea de cuatro en defensa, José Báez reemplazó a Rodrigo Arévalo y la pelota pasó en exclusividad a los pies de los jugadores de Guaraní. Pero ese dominio fue en vano porque Trinidense estaba bien parado en defensa.

Pasaban los minutos y Guaraní no podía llegar al gol. Algunos de sus jugadores comenzaron a apelar a los centros, pero ninguno llegaba a destino de buena forma. Trinidense puso a Pedro Delvalle y Nicolás Maná buscando tener velocidad para el ataque.

Y la entrada de ambos le vino muy bien a Trinidense, porque a los 73 minutos, Maná se llevó el balón, puso el pase al medio y Pedro Delvalle venció a Rodrigo Muñoz para colocar el segundo de los auriazules. El partido tardó en reponerse porque los hinchas aurinegros comenzaron a protestar por la actitud de su equipo, incluso dos aficionados ingresaron al campo de juego.

El partido de vuelta fue interrumpido, esta vez por la invasión de dos hinchas de Guaraní. Los aurinegros estaban protestando por la actitud de sus jugadores.

En tiempo de descuento se vino un penal para Guaraní por falta de Román sobre Miño. Facundo Barceló se encargó de patear y emergió la figura de Víctor Samudio para desviar el remate.

El partido tuvo 21 minutos de tiempo agregado, Guaraní buscó llegar al gol, pero todos sus intentos fueron en vano. Sportivo Trinidense ganó y se clasificó por primera vez para jugar la final de la Copa Paraguay y quedar a un paso de ir a la Libertadores.

Ficha Técnica

Estadio: Arsenio Erico. Árbitro: Carlos P. Benítez. Asistentes: Julio Aranda y Héctor Balbuena. Cuarto árbitro: Juan López. VAR: Fernando López. AVAR: Roberto Cañete.

Sportivo Trinidense: Víctor Samudio; Luis de la Cruz, Juan Vera, César Benítez y Sergio Mendoza; Joel Román (102′ Oscar Giménez), Marcos Riveros (102′ Pablo Ayala), Juan Salcedo y Ronaldo Báez (64′ Pedro Delvalle); Rodrigo Arévalo (50′ José Báez) y Alex Álvarez (64′ Nicolás Maná). DT: José Arrúa.

Guaraní: Rodrigo Muñoz; Raúl Cáceres, Fernando Román, Paul Riveros y Felipe Salomoni (88′ David Gallardo); Luis Martínez (45′ Estivel Moreira), Rubén Darío Ríos (45′ Gastón Gil Romero), Richard Prieto (65′ Elías Sarquis) y Romeo Benítez (88′ César Miño); Néstor Camacho y Facundo Barceló. DT: Pablo de Muner.

Goles: 32′ Marcos Riveros (ST) penal, 72′ Pedro Delvalle (ST)

Amonestados: 4′ Juan Salcedo (ST), 7′ Pedro Arce (ST), 40′ Sergio Mendoza (ST), 46′ (1) Richard Prieto (G), 64′ Ronaldo Báez (ST), 64′ Alex Álvarez (ST), 71′ José Arrúa (ST), 93′ Juan Vera (ST)

Expulsados: 46′ (2) Luis de la Cruz (ST), 105′ Paul Riveros (G)

Incidencias: A los 6 minutos del primer tiempo, Víctor Samudio (ST) le paró un penal a Néstor Camacho (G).

El partido paró a los 37 minutos por un apagón de las torres lumínicas del Arsenio Erico.

El juego volvió a parar a los 73 minutos de juego por problemas con los hinchas de Guaraní tras el segundo gol de Sportivo Trinidense.

A los 94 minutos, Víctor Samudio (ST) volvió parar un penal, esta vez a Facundo Barceló (G).