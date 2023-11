“El encuentro arrancó con viento a nuestro favor, pero ....”, explicó Pablo De Muner.

Guaraní cayó 2-0 ante Trinidense en el juego de semifinal por Copa Paraguay, encuentro al cual se refirió Pablo De Muner. “Un partido rarísimo. Sincreamente creo que tuvimos todo a favor. El encuentro arrancó con viento a favor nuestro, pero no pudimos aprovecharlo. Fue un partido muy difícil para analizar. Es un momento duro, la verdad que no lo esperábamos y lo tenemos que asumir. Y cuando hablo de asumir soy yo el responsable”.

Seguido, el adiestrador aurinegro manifestó: “De pasar a controlar a pasar a ganar el partido y tener las mejores situaciones, terminamos el primer tiempo perdiéndolo. En el segundo tiempo arrancamos jugando con un hombre más por la expulsión de un jugador de ellos, pero no encontramos los caminos. Tuvimos otra posibilidad de anotar (segundo penal) y la volvimos a dejar pasar”.

“Hasta el gol de ellos no habían generado una situación, era todo nuestro. La expulsión de ellos nos debía meter nuevamente en el partido, pero eso no sucedió. Creo que lo mental jugó su parte y no pudimos sacarlo adelante”, sentenció el entrenador del equipo de Dos Bocas.