Inició el hexagonal final en las Formativas

El martes y miércoles se pudieron regularizar 23 encuentros pendientes de la primera jornada.

Olimpia, Nacional, Cerro Porteño, Sportivo Ameliano, Libertad y Guaraní conforman la Zona A, mientras, Tacuary FBC, Resistencia SC, Guaireña FC, General Caballero JLM, Sportivo Luqueño y Sportivo Trinidense están en la Zona B.

En total, fueron registrados 117 goles en los 36 encuentros disputados en la primera fecha.

Los equipos más goleadores fueron; Cerro Porteño 20 goles, Guaireña FC 14, Olimpia y Tacuary FBC 12.

La segunda fecha se disputará este fin de semana, que tendrá como partido principal el clásico entre Olimpia y Cerro Porteño que se disputará en Parque Azulgrana (Ypané) Sub 14, Sub 15 y Sub 16) y Complejo ODD de Villeta (Sub 17, Sub 18 y Sub 19).

Próxima fecha:

ZONA A

Cerro Porteño – Olimpia

Sportivo Ameliano – Libertad

Guaraní – Nacional

ZONA B

Tacuary FBC – Guaireña FC

Resistencia SC – Sportivo Luqueño

Sportivo Trinidense – General Caballero JLM