Vence el plazo para pagar a Gamarra

“Hoy vence el plazo del pago por la deuda de Luqueño por Rodolfo Gamarra, tienen todo el día como para abonar”, señaló Peralta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Aseguró que no pasarán a retirar la plata de la secretaría del club. “Luqueño dice que ya tiene la plata, nosotros no vamos a pasar a retirar la plata, ellos tienen que hacer el depósito en una cuenta bancaria, si esto no se da vamos a comunicar el incumplimiento del plazo”.

“Deben hacer la transferencia bancaria y nosotros enviamos la factura del pago. Ya se estipulo la forma de pago en la firma del acuerdo, ya depende de ellos hacer el depósito”, añadió.

Afirmó que la gente de Luqueño ya tiene la cuenta bancaria donde tendrán que depositar la plata. “Ellos tienen la cuenta bancaria, ya contestamos la nota donde ellos dicen que ya tienen la plata. La gente de Luqueño está jugando contra reloj, el plazo vence hoy y tengo que comunicar el incumplimiento y solicitar la perdida de puntos”, finalizó.