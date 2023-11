Resumen internacional: Miggy activa alarma en la Albirroja

Miguel Almirón, con lesión muscular

El Bournemouth frenó la escalada del Newcastle en la Premier League, al vencerlo por 2-0. Miguel Ángel Almirón fue sustituido al minuto 31 por Matt Ritchie, luego de sufrir una lesión en el posterior del muslo derecho. Los estudios determinarán la gravedad de su lesión, generando preocupación en la selección paraguaya con vistas a la continuidad del selectivo sudamericano para la Copa del Mundo 2026.

Lea más: Solanke frena al Newcastle

La 12ª ronda. Ayer: Wolverhampton 2-Tottenham 1, Arsenal 3-Burnley 1, Crystal Palace 2-Everton 3, Manchester United 1-Luton 0 y Bournemouth 2-Newcastle 0. Hoy, 11:00: Liverpool-Brentford, Brighton-Sheffield, West Ham-Nottingham y Aston Villa-Fulham. 13:30: Chelsea-Manchester City. Top 5: Manchester City 27 puntos, Arsenal 27, Tottenham 26, Liverpool 24 y Aston Villa 22.

El Girona, un señor líder en España

Girona demostró ser un señor y sólido líder de LaLiga española al sumar su quinta victoria seguida con un triunfo sobre Rayo Vallecano 2-1, mientras que el Real Madrid respondió con una goleada sobre el Valencia 5-1 al ritmo de Vini Jr y Rodrygo, que volvieron a tomar la responsabilidad ante la ausencia de Jude Bellingham.

La 13ª ronda. Viernes: Athletic Bilbao 4-Celta 3. Ayer: Rayo Vallecano 1-Girona 2, Almería 1-Real Sociedad 3, Granada 1-Getafe 1, Osasuna 1-Las Palmas 1 y Real Madrid 5-Valencia 1. Hoy, 10:00: Mallorca-Cádiz. 12:15: Barcelona-Alavés. 14:30: Sevilla-Betis. 17:00: Atlético Madrid-Villarreal. Top 5: Girona 34, Real Madrid 32, Barcelona 27, Atlético Madrid 25 y Athletic 24.

Juventus gana y es puntero provisorio

Juventus se situó líder provisional en la Serie A italiana tras ganarle por 2-1 al Cagliari, en una ronda en la que el AC Milan perdió terreno en la carrera por el título al desaprovechar una ventaja de dos tantos y empatar 2-2 con Lecce. Con 29 puntos, los turineses adelantan ahora en uno al Inter de Milán, que juega contra Frosinone.

La 12ª ronda. Viernes: Sassuolo 2-Salernitana 2 y Genoa 1-Hellas Verona 0. Ayer: Lecce 2-Milan 2, Juventus 2-Cagliari 1 y Monza 1-Torino 1. Hoy, 08:30: Napoli-Empoli. 11:00: Udinese-Atalanta y Fiorentina-Bologna. 14:00: Lazio-Roma. 16:45: Inter-Frosinone. Top 5: Juventus 29, Inter 28, Milan 23, Napoli 21, Atalanta 19.

Kane conduce al Bayern a la punta

El Bayern Múnich, de manera más laboriosa de lo esperado y con un doblete de Harry Kane, venció 4-2 en casa al Heidenheim y se colocó como líder provisional de la Bundesliga.

La 11ª ronda. Viernes: Mönchengladbach 4-Wolfsburgo 0. Ayer: Stuttgart 2-Dortmund 1, Bayern 4-Heidenheim 2, Darmstadt 0-Maguncia 0, Augsburgo 1-Hoffenheim 1 y Bochum 1-Colonia 1. Hoy, 11:30: Leverkusen-Unión Berlín. 13:30: Bremen-Frankfurt. 15:30: Leipzig-Friburgo. Top 5: Bayern 29, Leverkusen 28, Stuttgart 24, Dortmund 21 y Leipzig 20.

Empate en el clásico carioca

Flamengo y Fluminense empataron 1-1 en el Maracaná, por el Brasileirão, un resultado que frena al “Mengão” en su intento de acercamiento a la punta.

La 34ª ronda. Ayer: Coritiba 1-Cruzeiro 0 (se registraron incidentes entre los hinchas en tiempo adicional), Flamengo 1-Fluminense 1 y Palmeiras-Inter. Hoy, 16:00: Bragantino-Botafogo y Gremio-Corinthians. 18:30: Vasco-América MG, Santos-São Paulo, Atl. Mineiro-Goiás, Bahía-Athletico Paranaense y Cuiabá-Fortaleza.

Aquino, con un golazo para Vélez

El talentoso Claudio Aquino, de larga militancia en el fútbol paraguayo, en Guaraní y Cerro Porteño, anotó ayer un golazo de tiro libre para Vélez Sarsfield, que empató 1-1 con Argentinos Juniors, por la Copa de la Liga Profesional.

La 13ª ronda. Viernes: Central Córdoba 0-Estudiantes 1 y Gimnasia 1-Atlético Tucumán 2. Ayer: Argentinos Juniors 1-Vélez Sarsfield 1, Rosario Central 3-River Plate 1, Lanús-Racing y Huracán-Arsenal. Hoy, 14:30: Colón-Talleres y Defensa y Justicia-San Lorenzo. 16:45: Boca Juniors-Newell’s y Tigre-Platense. 19:00: Belgrano-Unión e Independiente-Banfield. Mañana, 19:00: Sarmiento-Godoy Cruz. 21:00: Instituto-Central Córdoba.

Futbolista fallece en plena cancha

El ghanés Raphael Dwamena, delantero del Egnatia, falleció ayer en el transcurso del partido de la Superliga albanesa que su equipo disputaba contra el Partizani. Dwamena, criado en la cantera del RB Salzburgo, de 28 años, se desvaneció a los 24 minutos y pese a la intervención inmediata de los médicos y a ser trasladado en ambulancia a un hospital de forma urgente no pudo ser reanimado. En enero de 2020, tras varios percances similares, fue operado en Zaragoza, se le instaló un dispositivo en el corazón y no pudo jugar durante casi tres años. Los médicos le recomendaron no volver a jugar, pero él insistió en hacerlo.

Cristiano Ronaldo, clave para Al Nassr

Cristiano Ronaldo amplió su racha y su particular cuenta anotadora con otro tanto en la Liga saudí para que su equipo, el Al Nassr, volviera a ganar, al Al Wehda 3-1 y continúe su persecución al liderato del Al Hilal de Neymar. El astro luso, de 38 años, llegó a su gol 45 de 2023 y está a solo 136 de los mil tantos oficiales.

Mbappé pone al frente al PSG

Triplete de Kylian Mbappé y liderato: el París Saint-Germain venció 3-0 en su desplazamiento a Reims, en el partido estelar de la 12ª jornada de la Ligue 1 francesa, donde el equipo de la capital tomó los mandos de la clasificación. El PSG cuenta con 27 unidades, una más que Niza y tres más que Mónaco, que completa el podio.

Nacional y Peñarol quedan a mano

El clásico uruguayo entre Nacional y Peñarol terminó igualado 2-2, por la 9ª fecha del Clausura. Un resultado celebrado por Liverpool, que estiró su ventaja en la cima del torneo.