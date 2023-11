Encarnación FC presentó escudo que lucirá en la categoría intermedia 2024

Tras la conformación del nuevo club para participar del campeonato de la División Intermedia 2024, Encarnación Fútbol Club (FC), la anterior Liga Encarnacena de Fútbol (LEF) presentó esta mañana el escudo que portarán en la indumentaria oficial.

El mismo fue definido a través de un concurso de cuarenta participantes, siendo el ganador el presentado por Fernando Espínola. El joven explicó que en su diseño tomó elementos representativos de la ciudad y de la liga para componer el escudo.

El nuevo club contará con seis categorías, sub 15, sub 16, sub 17, sub 18, la reserva y la primera, todos con un cuerpo técnico independiente, sostuvo el presidente de Encarnación FC, Jorge González.

Las autoridades del club invitaron a los encarnacenos a apoyar y a sentirse orgullosos de esta nueva etapa para el fútbol encarnaceno. Afirman que el objetivo es lograr llegar a la categoría principal, para tener representación en Primera División y no ser sólo expectantes del deporte profesional.

Impulsar el fútbol de interior

El presidente del club exhortó a las empresas del sector privado y a las autoridades locales y departamentales a apoyar este nuevo comienzo. “El fútbol no es sólo deporte, es formación cívica, porque si no llegamos a la categoría profesional, tendremos ciudadanos formados en valores”, expresó González.

El fútbol también aleja a los jóvenes de las drogas y otras adicciones, por eso es importante hacer crecer esta iniciativa y dar la oportunidad a la ciudad de Encarnación como representante del departamento de Itapúa, de continuar con este sueño.

Solicitaron el apoyo no sólo económico, sino también en las canchas, con lo que uno pueda para que “entre todos aportemos”, refirió González.