“Tito” Torres se despide de Olimpia y responde

“Tito” Torres respondió además a las declaraciones que había hecho el vicepresidente del club, Pedro Balotta. “Quiero responder a un dirigente del club, que afirmó que yo salía a ‘farrear’ después de los partidos. En ese tiempo, no solo la familia y mis hijos sufrieron, sino que yo también pasé por un dolor y una tristeza inmensa. Fue una lucha intensa, muy difícil, y las palabras de este señor y de otras personas realmente me dolieron. No se pusieron en mis zapatos para opinar y juzgar. Admito que en momentos oscuros consideré quitarme la vida, pero no era la solución, sobre todo por mis hijos. Entonces me refugié en las salidas para afrontar mi situación”.

El jugador se refirió además a la forma en la que quedó fuera del club. “Los ciclos llegan a su fin, y el mío también terminó; sin embargo, esperaba un trato más humano después de todo lo vivido con el club. No buscaba agradecimientos, simplemente cumplía mi papel como empleado, pero esperaba un adiós diferente. Entiendo la pasión que genera el fútbol y nosotros estábamos pasando por momentos difíciles en el campeonato, pero, aun así, me hubiese gustado despedirme jugando y no de la forma en que sucedió”.