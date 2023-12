Acosta y el caso Rojas - Corinthians

“Efectivamente es así, por tema de derecho de imagen no se puede recurrir a la FIFA que solo reconoce la parte laboral, el contrato de trabajo. Claramente no se puede reclamar en FIFA, es parte de salario en lo verbal, pero no en los papeles”, señaló Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

“El jugador entiende que es parte del sueldo, pero generalmente yo hago un contrato aparte donde consta eso. Derecho de imagen es algo comercial, por eso no se puede reclamar ante la FIFA”, añadió el abogado deportivo.

Sí aclaró que el premio forma parte de la relación laboral. “Premio, en cualquier parte, forma parte de la relación laboral. La FIFA no se siente competente para solucionar problemas comerciales entre clubes y jugadores”, finalizó.