Ameliano: Leonardo Villagra, en la “V” azulada

La “V” azulada necesitaba contratar un atacante, debido a la lesión meniscal sufrida por Richar Torales, que en principio no requiere de operación, pero queda sujeto a una evaluación para determinar si el proceso será quirúrgico o no. Formó parte del proceso preparatorio de la Albirroja Sub 23.

El presidente Héctor Melgarejo expresó que el cupo de contrataciones no está cerrado, ya que están detrás de un zaguero de experiencia que cubrirá la vacancia de Hugo Benítez, quien pasará a Olimpia.