Ameliano, en conversaciones con Juan Patiño

“No hay nada con relación a Juan Patiño, particularmente yo no sé nada. Diego Serrati estaba encargado del tema. El técnico (Pedro Sarabia) le quiere, se habló con él, sabemos que tiene otras ofertas y queremos contar con él”, afirmó a la 730 AM, ABC Cardinal.

“Estamos viendo a alguien más, queremos un extremo más que puede llegar en cualquier momento”, sobre la posibilidad de contratar a otro futbolista, además de Patiño.

Juan Patiño jugó hasta los primeros del Clausura 2023 en Cerro Porteño y posteriormente fue al Central Córdoba de Argentina. A principios de año rescindió el contrato y retornará a Paraguay.