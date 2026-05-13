La red se despliega, pero ¿alguien hizo las cuentas?

En los mercados donde ya existen varios operadores, una duda empieza a instalarse con fuerza: ¿todavía hay negocio en telecomunicaciones?

La inquietud es razonable. Hay alta competencia, clientes que comparan precios, presión por mejorar la calidad del servicio y una demanda creciente de datos que no siempre se traduce en mayores ingresos. A simple vista, parecería un negocio saturado.

Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Sí, puede seguir habiendo rentabilidad en telecomunicaciones. Pero no necesariamente para todos, ni bajo cualquier modelo. El punto central ya no es solo si existe espacio, sino si hay una demanda suficiente, dispuesta a pagar para sostener una nueva inversión.

Durante años, el negocio parecía claro, es decir, desplegar red, vender líneas, sumar clientes y cobrar servicios de voz, mensajes o datos. Pero ese modelo cambió. Hoy el usuario consume más datos, exige más calidad y paga con mayor resistencia. La llegada del 5G no cambia esa ecuación, amplía la capacidad, pero no garantiza la demanda. Al mismo tiempo, las empresas deben seguir invirtiendo en espectro, fibra óptica, torres, energía, sistemas y nuevas tecnologías.

Ese es el dilema, cada vez se necesita más inversión para sostener la red, pero el mercado no siempre está dispuesto a pagar proporcionalmente más por el servicio.

Por eso, en telecomunicaciones, poner dinero no alcanza. Una inversión puede ampliar cobertura, modernizar equipos o aumentar capacidad, pero eso no significa que automáticamente construya un negocio viable. Una red más grande no siempre significa una empresa más fuerte.

La diferencia está en las cuentas que se hacen antes de invertir.

Una cosa es desplegar infraestructura, otra muy distinta es encontrar suficientes clientes dispuestos a pagar por ella. No es igual entrar a competir haciendo exactamente lo mismo que los demás, que ingresar con un modelo distinto. Tampoco es lo mismo invertir para vender más planes móviles en un mercado saturado, que invertir para atender empresas, industrias, gobierno, logística, salud o servicios digitales.

Si el objetivo es competir solo por precio, el camino puede ser difícil; captar clientes es caro. Hay que construir marca, red, canales comerciales, soporte y confianza. Además, los clientes no se mueven porque aparece una nueva opción, se mueven cuando perciben una mejora real.

En cambio, si la inversión apunta a otra capa del negocio, la conversación cambia. Puede haber oportunidades en conectividad empresarial, redes privadas, infraestructura compartida, ciudades inteligentes, centros de datos, ciberseguridad o servicios mayoristas.

Pero en un sector regulado, las cuentas no son solamente comerciales. También incluyen licencia, plazos, capacidad técnica y financiera, cumplimiento regulatorio y seguridad jurídica. Una inversión anunciada puede generar expectativa, pero su verdadero valor depende de que pueda ejecutarse, sostenerse y cumplir las reglas bajo las cuales fue autorizada.

El futuro del sector no dependerá solo de quién tenga más antenas, más fibra o más espectro. Dependerá de quién logre convertir esa infraestructura en servicios útiles, clientes reales e ingresos recurrentes.

Por eso, al analizar una inversión en telecomunicaciones, el monto anunciado es apenas una parte de la historia. Lo importante es saber qué necesidad resuelve, qué clientes puede captar, cuánto ingreso puede generar, cuánto tiempo necesita para recuperar lo invertido y si cuenta con las condiciones técnicas y regulatorias para hacerlo.

No toda inversión crea valor. Algunas fortalecen una empresa, otras solo la encarecen y la debilitan.

En telecomunicaciones todavía puede haber negocio. Pero ya no está simplemente en entrar al mercado o anunciar inversión. Está en demostrar demanda, ejecutar con solvencia, cumplir las reglas y convertir infraestructura en ingresos.

*Experta en Telecomunicaciones.