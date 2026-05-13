La séptima ronda de la Intermedia arranca mañana con un par de duelos

La División Intermedia 2026 no da tregua y la séptima fecha ya tiene a sus protagonistas encargados de aplicar el reglamento. La Comisión de Árbitros de la APF dio a conocer la nómina de jueces para una ronda que arrancará mañana con dos duelos. La acción se concentrará inicialmente en escenarios emblemáticos de la capital, donde las rachas contrapuestas y la urgencia de puntos marcarán el ritmo del juego.

El telón se levantará en el barrio Mburicaó, en el estadio Jardines del Kelito. Allí, el 3 de Noviembre de Barrio San Pablo oficiará de local con la presión de romper su sequía de victorias. Con un registro de tres empates y tres caídas, el equipo del Barrio San Pablo necesita sumar de a tres con urgencia para salir del fondo. Enfrente tendrá al Deportivo Capiatá, un equipo que llega con los ánimos renovados tras sacudirse la crisis; luego de la salida de Troadio Duarte, el conjunto “Escobero” viene de tumbar al entonces líder, General Caballero de Juan León Mallorquín, recuperando su chapa de candidato, volviendo a ganar luego de tres jornadas.

En el duelo de fondo, la atención se trasladará al barrio Vista Alegre. Fernando de la Mora recibirá en su casa a Independiente de Campo Grande en un choque de realidades transformadas. El “Prócer” protagonizó un giro radical del torneo hasta el momento: tras un inicio desastroso con tres derrotas consecutivas bajo el mando de Miguel Cristaldo, la llegada de Juan Díaz le inyectó una dosis de mística al equipo, que ya encadena tres triunfos al hilo, y buscará su cuarta alegría consecutiva ante Independiente de Campo Grande, que llega con la obligación de ganar para meterse de lleno en la zona de ascenso, detrás del líder 12 de Junio de Villa Hayes

Partidos de mañana

3 de Noviembre vs. Deportivo Capiatá

Estadio: Jardines del Kelito.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Horario: 17:00.

Árbitro: Fabio Villalba.

Asistentes: Aníbal Esteche y Carlos Valdovinos.

Cuarto árbitro: Basilio Jara.

Fernando de la Mora vs. Independiente CG

Estadio: Emiliano Ghezzi.

Horario: 19:30.

Árbitro: Óscar Barrios.

Asistentes: Francisco Ramos y Tania Martínez.

Cuarto árbitro: Blas Medina.

Programa del viernes

Deportivo Santaní vs. Tacuary FBC

Estadio: Unión Agrícola.

Horario: 17:00.

Árbitro: Marcos Galeano.

Asistentes: Carlos Sánchez y Lucio García.

Cuarto árbitro: Óscar Amarilla.

12 de Junio VH vs. Benjamín Aceval

Estadio: Facundo Deleón Fossati.

Horario: 19:30.

Árbitro: Dionicio Cristaldo.

Asistentes: César Caballero y Pedro Ríos.

Cuarto árbitro: Fernando Villalba.

Cartelera del sábado

Encarnación FC vs. Atlético Tembetary

Estadio: Villa Alegre.

Horario: 10:00.

Árbitro: Mario Díaz de Vivar.

Asistentes: Juan Mendoza y José Mercado.

Cuarto árbitro: Nelson Palma.

Guaireña FC vs. Resistencia SC

Estadio: Parque del Guairá.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan Jara.

Asistentes: Digno Salinas y Lorena Miranda.

Cuarto árbitro: Jhonatan González.

Domingo se completa la ronda

Paraguarí AC vs. Sportivo Carapeguá

Estadio: Enrique Soler.

Horario: 10:00.

Árbitro: Giancarlos Juliadoza.

Asistentes: Víctor Dávalos y Jeremías Cohene.

Cuarto árbitro: Gustavo Caballero.

General Caballero JLM vs. Sol de América

Estadio: Ka’arendy.

Horario: 10:00.

Árbitro: Juan López.

Asistentes: Saturnino Cáceres y Félix Cantero.

Cuarto árbitro: José Franco.

* Datos proveídos por el Departamento de Prensa de la Asociación Paraguaya de Fútbol