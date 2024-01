Olimpia 1-Sol de América 1: Punto y aparte

Resultado ajustado al desarrollo del partido

Al partido le costó tomar vuelo. Errores en Olimpia en salida, con cesiones de pelota equivocadas. La primera ocasión clara de gol la dispuso Sol, con un desborde por izquierda de Ortiz y la mala culminación de Licha Cabrera.

El Decano tuvo un penal caído del cielo, luego de un centro de Salazar y el desplazamiento de Amarilla sobre la espalda de Hugo Fernández. Una falta no advertida inicialmente por Juan Gabriel Benítez, quien tuvo el auxilio del VAR para sancionar la pena máxima.

Derlis González, con tiro raso y colocado, marcó el 1-0 que le permitió a Olimpia jugar con algo más de tranquilidad. El elenco unicolor respondió con un tiro de Acosta que dio en el palo. Olveira le quitó una pelota de gol a Aragón. La propuesta solense fue muy buena, con transiciones rápidas. Sin embargo, los franjeados iban al descanso con ventaja, que no se dio producto de un mejor desempeño colectivo.

Apenas iniciado el segundo tiempo, el “juvenil” Paiva tuvo la ocasión de ampliar la diferencia, pero su cabezazo resultó fallido.

Un doble cambio unicolor tuvo un inmediato efecto, si bien los protagonistas de la acción fueron de jugadores inicialistas. Pase de Amarilla a Acosta, enganche de derecha y resolución de zurda con disparo mordido desviado en Salazar, para dejar desacomodado a Olveira, quien debió abandonar el campo por lesión.

El empuje, principalmente con los jóvenes Romero y Franco, quien se mandó una pirueta en una prometedora acción, no fue suficiente para inclinar la balanza a favor de Olimpia, al que le falta mucho para alcanzar el protagonismo que exige su historia. Esto recién empieza. Es lógico esperan que los elencos vayan de menos a más, aunque los puntos perdidos ya no se recuperan.

Arce y la necesidad de “mejorar rápidamente”

El entrenador de Olimpia, Francisco Arce, señaló que deben corregir los errores en breve tiempo, debido a la proximidad del siguiente juego, marcado para el martes contra Tacuary, en Encarnación, a las 20:30.

“Cosas buenas por algunos momentos y otras que hay que mejorar rápidamente. El rival lo trabajó bien. En la parte final lo mejoramos y estuvimos cerca de convertir. Casi lo perdimos; no era el debut que esperábamos”, señaló.

* Humberto Ovelar. “Lo importante era no perder. No es fácil arrancar contra un equipo grande y campeonable. Al final se verá si nos sirve o no este punto”, dijo el técnico solense.

* Fichajes franjeados 2024. El Decano presentó a Fernando Aurelio Román, quien incluso ya debutó ayer. Se suma a Hugo Benítez, Carlos Espínola, Rodney Redes, Lucas Pratto y Tobías Morínigo. El próximo anunciado será Carlos Alberto Arrúa. Hubo sondeos por Bruno Valdez.

* Suplentes. A partir de esta temporada pueden ser inscriptos en planilla hasta 12 jugadores de “refresco”. Sol solo anotó a nueve.

* Reclamo. Independiente de Campo Grande recurrió a la APF para el cobro de las cinco últimas cuotas por el traspaso de Mateo Gamarra a Olimpia. El monto solicitado es 79.000 dólares, incluyendo intereses.