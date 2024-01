Gaona Lugo: “Estamos por buen camino”

“Contento en lo personal. En lo grupal capaz aún nos falta sumar de a tres, pero creo que estamos por buen camino. Tenemos que seguir trabajando de la misma forma para llegar a la victoria”, manifestó Orlando Gaona Lugo, punto alto en Nacional para el empate 2-2 ante Olimpia.

Cuando fue consultado sobre el primer tiempo, el extremo tricolor explicó: “En el primer tiempo no tuvimos la pelota. Olimpia la manejo muy bien y nosotros no nos entendíamos, no encontramos los espacios para atacar. En el segundo tiempo corregimos lo que nos faltó en el primero y salió a la perfección. Pero por como se dio el final, creo que nos vamos con un sabor amargo”.

“La intención es ser un equipo vertical es lo que lo venimos trabajando desde la pretemporada. Ordenado cuando no tenemos la pelota y de salida rápida por los costados cuando recuperamos el balón” concluyó Gabi.