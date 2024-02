Paolorroso: “Estuvimos invadidos por la tristeza, pero ya pasó”

“El impacto fue grande hasta la cena, invadido de tristeza que Argentina te empate al final, ya estamos a punto de trabajar y compitiendo en un nivel alto, ojalá podamos darle la alegría, el grupo se lo merece”, indicó al Cardinal Deportivo.

“Todos tenemos memoria de como inicio esto, en dos meses. Armamos el cuerpo técnico, los jugadores, la relación con los clubes, empezamos a compwetir, elegimos a los que creíamos nos iban a representar, estamos luchando día a día, nos falta un pasito, pero el fútbol tiene esas cosas”, añadió el argentino.

Marcos Gómez es el único que está sentido y estaa tarde se hará una resonancia magnética de la rodilla.

Aún no tienen confirmación de cómo serán los partidos el domingo. “No sabemos si será de manera simultánea, si modifican o no ya dependerá de la Conmebol. Nosotros ya estamos a punto de trabajar y estamos con la misma ilusión y las mismas ganas”.

“Los muchachos están impecables, estamos todos apoyando, está Garnero, San Martín, Villar. Más allá de lo que pase, esta selección debe ser bien reconocida por lo que lograron en solo dos meses”, comentó el ex preprador físico del Tata Martino.

“Ahora vamos a hacer un regenerativo, trabajar más con los que no jugaron y mañana ya e preparará el partido. Lo que queremos es hacer lo mejor posible en el partido del domingo ante Venezuela”, concluyó.