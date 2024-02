José Arrúa dolido por otra derrota del Sportivo Trinidense

“Tuvimos muchas ocasiones de gol, no pudimos concretar, el fútbol tiene estas tormentas de vez en cuando en los que hay que estar fuertes, hay que seguir trabajando, hay que buscarle la vuelta. El jueves tenemos un partido importante, un partido histórico para el club, ahora a recuperarnos, los muchachos creo que hicieron un gran esfuerzo, pero lastimosamente nos vamos dolidos con la derrota”, expresó el conductor auriazul.

El estratega del Triqui, expresó además que el arbitraje está siendo muy riguroso con los suyos. “El penal no pude mirar bien, pero en situaciones similares a nosotros nos toca la expulsión y a otros clubes no, el caso del codo, cuando cortan la jugada del Kuka (Joel Román), no sacan amarilla, nosotros tuvimos expulsiones por menos jugadas. No queda de otra que trabajar y salir de esta situación que atravesamos”.

En entrenador de Trinidense aseguró es momentos de tranquilizarse para capitalizar las situaciones generadas. “Las derrotas preocupan y duelen, nosotros veníamos acostumbrados a otra cosa, hablamos eso con los jugadores, creo que es momento de tranquilizarnos porque creamos situaciones, pero la ansiedad nos está jugando un poco en contra porque no estamos convirtiendo, de por ahí siempre estamos remando de atrás y eso también cuesta un poquito más”.

Por último, Arrúa aseguró que los puntos a corregir son: la solidez en el fondo y la tranquilidad en la puntada final. “El trabajo que estamos tratando de hacer es mantener el arco en cero, hoy (ayer) lastimosamente no pudimos de nuevo, en el primer tiempo tuvimos ocasiones, en la complementaria también creamos, pero no pudimos concretar, iba a ser más preocupante si no estábamos creando, si no tenemos las ocasiones de gol. Tenemos que tratar de ser más firmes a la hora de defender y estar más tranquilos a la hora de definir”.