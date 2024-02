Torneo Apertura: Y un día, ganó Nacional

Partido muy intenso que se definió sobre el cierre

El trámite fue bastante entretenido, porque ambos elencos intentaron imponer dinámica en el juego: Nacional inició asumiendo el protagonismo, que antes de llegar al minuto de juego ya inquietó con un disparo de frente a la portería que desperdició Marcelo González con un disparo cruzado.

Lea más: Nacional vs. Sportivo Trinidense: La Academia logra su primera victoria

El dueño de casa aprovechó su buen inicio y pasó al frente con el tanto que nació desde una de las tantas incursiones ofensivas de Rivas, el lateral metió el centro medido a la posición de Diego Duarte, quien aplicó el cabezazo que terminó ingresando con cierta incertidumbre, ya que el esférico luego de hacer contacto con el larguero, ingresó dentro de al portería y luego salió de la misma.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La academia pudo extender la ventaja, pero careció de efectividad en la puntada final, con decisiones erradas en zona de impacto, sobre todo en la acción en la que González optó por asistir cuando tenía la portería de frente. La falta de eficacia hizo que Trinidense siga en partido y vaya generando acciones de riesgo.

El visitante tuvo la insistencia de Romero en ataque, y el desequilibrio constante generado por los extremos, apoyados por las aventuras ofensivas de los laterales, que de por sí tienen la vocación de atacar. La presencia de “Chiquito” también invitaba a buscar el balón al aérea para la referencia.

Antes de que se cierre la primera fracción, el “Triqui” llegó a la paridad, con el tanto que se gestó desde una descarga de Pedro Delvalle hacia la izquierda del ataque, que otra vez contó con la aparición del lateral Rivas; este metió el centro a la cabeza de Fernando Romero, quien terminó conectando de atropellada, para tener el premio a la insistencia en la sexta oportunidad que tuvo.

La complementaria tuvo la misma intensidad, pero el Tricolor estuvo levemente mejor, y sobre el final del encuentro logró pasar al frente desde los doce pasos luego de una plancha dentro del área de Benítez contra Morel, que detectó Juliadoza para la sanción de la pena máxima, que Juan Alfaro lo terminó concretando.

Daniel Rivas “Ahora se nos están dando las cosas”

El lateral de Nacional Daniel Rivas manifestó que se siente feliz por su actualidad. “Estoy feliz por el momento que atravieso ahora, hace mucho estaba necesitando tener un poco más de minutos, pero estoy más feliz por el grupo porque ahora se nos están dando las cosas”.

El defensor expresó además que inmediatamente después de conseguir el título con la selección sub 23, se puso a disposición de Pumpido. “Después del partido contra Venezuela, el profe ya me había felicitado por el título y su vez me dijo que me cuide porque iba a empezar a arrancar. Festejé un poco y luego ya me puse a punto para jugar el partido contra Aucas”.

El delantero del Sportivo Trinidense, Fernando Romero se cargó la responsabilidad por la derrota, al no contar con efectividad en las chances que tuvo. “Partido muy disputado, fuimos superiores en gran parte de las dos fracciones. Siento un poco de culpa por esta derrota porque tuve varias ocasiones de gol que no pude concretar, marqué uno, pero debo mejorar en esa parte”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)