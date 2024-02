Libertad 1-Tacuary 1: Frenada del puntero

Se jugó como pretendía Tacuary

La primera etapa ofreció el dominio de Libertad con la posesión del esférico, no así en el juego, porque estratégicamente se jugaba como quería Tacuary, que apostó al repliegue y a las transiciones rápidas con contraataques que generalmente eran comandados por la jerarquía de Camacho.

Lea más: Antonio Bareiro: “queríamos sacar más ventaja en la cima”

El dueño de casa tuvo el control estéril de la pelota, ya que generalmente no podía quebrar la muralla puesta por el entrenador Vinícius Eutrópio, que tenía tres volantes fijos y dos extremos en faceta defensiva para contrarrestar las constantes incursiones ofensivas de los laterales del dueño de casa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Libertad vs. Tacuary: Le ponen el freno al gumarelo

La salida de la nueva dupla central repollera, resultaba predecible, a diferencia de lo que pueden ofrecer los considerados titulares, ya que constantemente se pasaban la pelota entre ellos, y ante un panorama congestionado no tenían el “factor sorpresa” o simplemente no querían arriesgar saltando líneas con balones elevados.

Cerca de la media hora de partido, el plan ofensivo del “Buque” surtió efecto con el tanto que gestado por Camacho, quien burló en el mediocampo el intento de cobertura de Cardozo, ganó por izquierda, cedió el balón cerca del la medialuna del área a Ferraz, este vio mejor posicionado a Derlis Rodríguez, quien con una definición de primera dejó sin chances al portero Silva.

En la etapa complementaria, el técnico Ariel Galeano mandó a los mismos once, pero el “Tacua” seguía neutralizando las aventuras ofensivas del anfitrión, y los cambios no tardaron en llegar, Marcelo Fernández y Antonio Bareiro en detrimento de Iván Franco y el joven Rodrigo Villalba, que no ofrecieron el desequilibrio habitual.

Un minuto después la variante, los hombres de refresco tuvieran participaron en el tanto de la paridad, que nació en un desborde de Ramírez, quien metió el centro rasante a la posición de Fernández, el remate de este fue devuelto por el poste, el rebote otra vez cayó a los pies del lateral, que esta vez buscó a Antonio Bareiro, quien aplicó el cabezazo goleador en el lado opuesto.

Derlis Rodríguez: “Vamos sumando de a poco”

El delantero de Tacuary, Derlis Rodríguez valoró el punto conseguido ayer ante uno de los que pelea arriba. “Es muy importante para nosotros sumar, y más ante esta clase de rivales que sabemos que siempre pelea arriba, que es el último que ganó todo. Estamos sumando, no en la cantidad que queremos, pero vamos sumando de a poco, cada vez estamos jugando mejor, contento por el gol y por ayudar al equipo”.

El atacante de Libertad, Antonio Bareiro, expresó que el equipo no estuvo fino para dejar los puntos en casa. “Queríamos sacar más ventaja, pero no se pudo. No estuvimos finos en algunas partes, adelante no podíamos ejecutar bien los centros. En la semana estaremos entrenando para intentar ganar el siguiente partido”.

Arnaldo Gabriel Benítez (@GaboBenitez_5)