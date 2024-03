Elías Alfonso y la importancia de empezar a ganar fuera de casa

“Importantísimo por que lográbamos ganar en casa y de visitante nos estaba costando un poco. El otro día contra Tacuary no quiso ser y hoy (ayer) lo charlamos con los compañeros y dijimos que era importante ganar, porque sabíamos que de esa forma nos quedaríamos arriba y se logró eso, contento por los compañeros, porque dejaron todo”, expresó el futbolista formado en las inferiores de Libertad.

El extremo no escondió su satisfacción luego del partido en el que le bastó medio tiempo para tener influencia en la ofensiva de su equipo. “Feliz, porque cuando a uno no le toca ir de titular, cuando ingresa quiere aportar lo mejor para el equipo, dar todo de uno mismo, hoy (ayer) me tocó y creo que eso me deja una satisfacción enorme y una felicidad que no se explica”.

El atacante expresó que pudieron ejecutar la petición del entrenador, en la etapa complementaria. “El profe nos dijo que nuestro contrario estaba cansado por el calor, por lo que se jugó en el primer tiempo y nos pidió buscar el espacio, estar bien parados, atacar de contragolpe y cuando podíamos jugar, hacerlo. Creo que hicimos todo lo que Felipe Giménez pidió y eso se vio en el resultado”.

Pese a estar ubicados en la cima de la clasificación, Alfonso dejó en claro que eso no des dejará relajados de cara a los que se viene. “Estamos felices por ser punteros, pero eso no nos va a relajar en nada, vamos a seguir trabajando porque queremos más y vamos a pelear hasta donde se pueda y después ver al final del campeonato lo que pasa”