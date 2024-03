Julio Cáceres indicó que se salieron del libreto

El entrenador de Luqueño, Julio César Cáceres, no puso excusas a la derrota 1-0 ante Cerro Porteño y apuntó a que el equipo se salió del libreto. El DT indicó que se va preocupado porque el equipo no intentó revertir el rendimiento y no tanto por perder los tres puntos.