Cerro Porteño: Caldeada asamblea azulgrana

Cerro Porteño realizó en la mañana de ayer su asamblea ordinaria no electiva, en la cual los socios aprobaron por mayoría el balance del ejercicio 2023, pero dentro de un ambiente inestable a raíz de los reclamos, abucheos y pedido de renuncia del presidente Juan José Zapag.

Lea más: La frase de Juan José Zapag que revela que ¿continuará por muchos años?

Tan caldeada se volvió la situación, que los integrantes de la directiva azulgrana abandonaron raudamente la zona del estacionamiento al finalizar el acto, acompañados por el cántico “que se vayan todos, que no quede uno solo”, por parte de un grupo disidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Feliz por este apabullante éxito de la aprobación, pero no feliz, porque no me dejaron hablar. Sinceramente dejé de hablar, porque no voy a permitir la falta de respeto. Por unos cuantos pocos que están ofendidos, porque nunca le dieron nada a Cerro. El que te tira la piedra es el que no hizo nada”, expresó a la prensa del presidente de la institución de barrio Obrero.

A renglón seguido, Zapag indicó: “Esa clase de gente nunca va a llegar a esta directiva, ni las próximas. Nosotros por lo menos damos la cara. Antes de escuchar ya vienen con un libreto de destruir, destruir y nosotros solamente construimos”.

Uno de los reclamos es que lo tildaron como dueño del club, a lo que el titular azulgrana respondió: “Este es el club del pueblo, no somos los dueños. ¿Cuál fue el primer club que se opuso a la S.A. cuando se tocó a la APF? No a las sociedades anónimas, no que alguien quiera venir a comprar el club. Para que se entienda por qué somos tan cerristas. Para que no venga un grupo inversor y querer cambiar el nombre del club. Si Zapag quería quedarse con el club tenía que hablar nomás con una empresa y que compre el club”, significó.

Para concluir, el mandamás de “la mitad más uno” se refirió a la falta de resultados deportivos y fue sincero. “Mea culpa es porque los resultados no son excelentes. Yo no juego los partidos, pero acá no falta nada. Cerro es el club de barrio más lindo del mundo”.

* Pasivo aumentado. En cuanto a los números presentados en el balance, el pasivo total es de 49.630.939 dólares (G. 362.305.859.558), un valor superior al del ejercicio del 2022, que dejó una deuda de 46.707.420 dólares. El punto positivo es que se redujeron las deudas con los bancos y financieras.

Entre las principales obligaciones de la institución figuran: deuda a Juan José Zapag: 15.210.000 de dólares aproximadamente (subió unos 200.000 dólares), deuda con Juan Carlos Pettengill (vicepresidente de fútbol): 418.000 dólares (bajó casi US$ 300.000) y las deudas financieras: 17.200.000 de dólares (bajaron unos US$ 3.000.000).