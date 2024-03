Aldo Bobadilla: “El equipo logra siete puntos de nueve, que antes de jugarlo, uno lo firmaba”.

“Fue un partido muy disputado entre dos rivales que querían ganarlo, conocíamos la fortaleza y la virtud del rival. Por momentos intentamos, hicimos el juego nuestro, nos pusimos en ventaja en el marcador, no pudimos sostener más jugando que defendiendo, que es lo que de repente nos faltó para ganar el partido, manejar la ansiedad del rival, no acelerarnos tanto, corrimos mucho detrás de la pelota”, manifestó el conductor albinegro.

El técnico reconoció que debían manejar más el esférico para conservar la minina ventaja a través de la posesión. “Estábamos ganando y debíamos tener la pelota, animarnos un poquito más, también juega mucho el calor, la intensidad que propuso el rival, después del empate de ellos comenzamos a jugar, a generar un poco más las ocasiones de gol , pero más que todo fue el empuje que propuso el rival y nosotros no pudimos sostener con juego, no solamente defendiendo, pero de igual manera se suma en la carrera que tenemos que no es tan cómoda”.

El entrenador del “Buque” no dejó de reconocer la entrega de sus dirigidos. “No me voy disconforme, por la entrega de mis jugadores, acá uno puede jugar bien, mal o regular, puede jugar bien y lo gana. No tengo nada que reclamar, me voy destacando la entrega de mis jugadores, dieron el máximo, tuvimos situaciones dentro del juego que sacaron un poco el nervio de los atletas, sobre todo en transiciones o en jugadas claves que se generan en un partido, pero ya pasó, terminó el partido, no hay nada que reclamar. Se sumó un punto, queríamos tres, pero jugamos contra un rival muy difícil que juega muy bien al fútbol”.