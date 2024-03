Bobadilla y el partido de Tacuary

“Fue un partido muy disputado, eran dos rivales que querían ganar el partido, conocíamos la fortaleza del rival, por momentos hicimos el juego nuestro y nos pusimos en ventaja, no lo pudimos sostener más jugando que defendiendo que es lo que nos faltó, corrimos mucho detrás de la pelota. Después del empate generamos más, pero fue más por empuje. Se suma en la carrera que tenemos que no es muy cómoda”, aseguró en su breve conferencia de prensa.

Reiteró que querían ganar los tres puntos. “No me voy disconforme por la entrega de los jugadores, no tengo nada que reclamarles, dieron el máximo, tuvimos situaciones dentro del juego, ya pasó, se sumó un punto, queríamos los tres, pero jugamos ante un buen rival”, concluyó.