Libertad: Sin Marcelo Fernández, a Luque

Palpitando su visita a la “República”, el entrenador Ariel Galeano tiene la resta confirmada del extremo Marcelo Fernández, quien previo al choque frente al Táchira, había sido operado por un cuadro de apendicitis, que lo obliga a cumplir con un reposo de 10 días.

En su lugar ingresó Antonio Bareiro, quien podría repetir titularidad frente a el “Chanchón”. Otro que puede formar parte del ataque es Óscar “Tacuara” Cardozo, quien estuvo ausente en el choque copero del miércoles por una suspensión, en su lugar había ingresado Roque Santa Cruz.

Otro que puede ser considerado es Matías Espinoza, quien en el lance internacional no fue de la partida, cediendo el puesto de lateral izquierdo a Néstor Giménez. El sub 19, Rodrigo Villalba también podría ser parte del once ante la necesidad de seguir sumando en la normativa.

Es una buena oportunidad para que el Gumarelo se aleje de uno de sus inmediatos perseguidores, ya que con un triunfo ampliará a nueve puntos su ventaja sobre el cuadro auriazul, que en caso de dejar los puntos en casa, reducirá la brecha a tres unidades de la cima.