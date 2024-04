Manolo Jiménez: “Ser un equipo grande, con ambición”

“El 2 de Mayo es un buen equipo, un rival competitivo. Hemos controlado bien el partido. Somos más compactos, intentamos mejorar día a día y en cada partido, tenemos una competición linda. La gestión que tenemos que hacer es de ser un equipo grande, con ambición”, manifestó el entrenador de Cerro Porteño, Manolo Gómez, tras la victoria 2-0 frente al 2 de Mayo PJC.

Seguido, el técnico español indicó: “Los chicos están forzandose al máximo, intentando mejorar cada día. Tenemos que dar lo mejor de nosotros. No era normal tantos partidos sin ganar, lo que no es negociable es no competir”.

Si bien el Ciclón está pasando por un buen momento en el campeonato, el DT azulrrana señaló: “Dependemos de lo que haga Libertad porque le hemos dado la oportunidad de tomar distancia. Si ellos se equivocan lo que nosotros debemos hacer es cumplir con nuestra obligación. Si hoy termina el campeonato, estamos muy lejos de lo que es el objetivo”.