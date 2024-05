Libertad, estancado en Los Jardines

El Gumarelo, desorientado

Choque de estilos en la propuesta de los entrenadores, porque Libertad asumió el protagonismo mediante la posesión del balón, mientras que Tacuary, con una postura cautelosa, priorizó el orden defensivo y cifró sus esperanzas ofensivas en las jugadas de contraataque con la velocidad de sus atacantes.

Ante la disciplina táctica del Buque, el Gumarelo fue probando alternativas para intentar quebrar el cero, le costaba quebrar con acciones elaboradas al ras del suelo y cuando recurrió al los balones aéreos, sobresalió la figura del zaguero Helerson, quien se encargó de despejar todo lo que llegaba a su área.

Con todos los conductos cerrados, el Repollero tuvo que recurrir a un par de disparos de media distancia que no tuvieron dirección de portería. En la primera, Lezcano, de frente a la portería, sacó el disparo cruzado que pasó cerca del poste, en la siguiente, Sababria, sin opción de pases, ingresó en diagonal para luego sacar el tiro, que también pasó cerca del vertical.

Tacuary por su parte, en su plan de cautela, estuvo al acecho para aprovechar los espacios que dejaba Libertad de esa forma, Paredes le ganó en la dividida a Sanabria y con una gambeta se fabricó el resquicio para meter la asistencia entre Giménez y Espinoza para Rodríguez, quien efectuó la definición rasante que sacó el portero Morínigo con el pie izquierdo.

En la complementaria, el Gumarelo fue a buscar el tanto que le permita al menos mantener la diferencia, y quedaba expuesto en el fondo, ante la posibilidad de que Tacuary pueda dañar de contraataque, pero los avances no fueron capitalizados.

Ariel Galeano: “No se puede jugar acá”

El entrenador de Libertad, Ariel Galeano (27 años), con tono ofuscado, se refirió a las condiciones del campo de Los Jardines del Kelito tras el empate 1-1 con Tacuary. “No se puede jugar acá”, dijo entre otras cosas.

“Da rabia venir a jugar en una cancha que no está en condiciones. Es para los dos equipos, porque ni ellos lo pudieron hacer. De este partido no puedo sacar un análisis”, indicó el cuestionado DT repollero.

El conductor del “Guma” mencionó que no hay igualdad de condiciones con relación a Cerro Porteño. “Es una vergüenza que Tacuary lleve a Cerro a Ciudad del Este, en una cancha que se preparó para que juegue la Selección y a nosotros nos hagan jugar en este estadio. No es justo. Después nos gritan burros, hijos de puta. No se puede jugar acá”, señaló visiblemente molesto.