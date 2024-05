Gral. Caballero vs. Sportivo Luqueño: El Auriazul celebra en Mallorquín

El Sportivo Luqueño remontó y venció 2-1 a General Caballero JLM en el estadio Ka’arendy, por la fecha 18 del Torneo Apertura 2024.

La tendencia del partido fue clara desde los primeros minutos, con Luqueño dominando la posesión de la pelota y el equipo de Mallorquín intentando contragolpear.

El equipo de Julio César Cáceres tuvo que lidiar con una mano de Rodi Ferreira en el área a los 14′, que recaló en la sanción de un penal. Diego Martínez anotó desde los 12 pasos con un remate colocado al palo derecho de Alfredo Aguilar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Luqueño se repuso a la adversidad y forzó continuamente el pórtico contrario hasta encontrar el empate a los 30′, tras un centro de Nicolás Maná que fue desvíado por Ever Fernández en su propia puerta. El primer tiempo finalizó con el 1-1 en el estadio Ka’arendy.

Lea más: Gral. Caballero vs. Sportivo Luqueño: Resultado, resumen y goles.

En busca de mejorar la versión de su equipo, Aureliano Torres realizó dos cambios de cara al segundo tiempo, dando entrada a Teodoro Arce y Derlis Martínez; acción que iba a resultar contraproducente, porque el equipo perdió volumen defensivo.

El Auriazul no bajó la intensidad y logró remontar el partido gracias a Rodi Ferreira a los 55′, tras un córner y una serie de rebotes en el área del equipo local. A partir del tanto, la visita no aminoró la intensidad y siguió buscando el gol de la tranquilidad, pero no pudo hacerlo y el 2-1 pasó a ser definitivo.

Con este triunfo, Luqueño trepa al cuarto lugar de la tabla de posiciones con 29 puntos, mientras que el Rojo de Mallorquín sigue penúltimo con 15 unidades y en zona de descenso directo.