Club de Concepción solicita cumplimiento de contrato por transferencia de Romeo Benítez

Según explicó el presidente de la entidad rubronegra de la capital del primer departamento, Hugo Cáceres, en el año 2018 luego de que Bernardo Romeo Benítez haya pasado las pruebas en el club Guaraní se había firmado un contrato entre ambos clubes deportivos. En el documento se establecía un porcentaje que debía corresponder al Cerro Corá.

“Fueron los mismos dirigentes de Guaraní los que prepararon el contrato que firmó, entre otros, el presidente de entonces Juan Alberto Acosta. Ahora que se dio la transferencia de Bernardo Romeo Benítez existe un porcentaje que corresponde al club Cerro Corá, donde el jugador había fichado”, sostuvo Cáceres.

Explicó que ese contrato no se puede hacer público debido a que existe una cláusula de confidencialidad.

Agregó que ya han intentado conversar con el actual presidente Emilio Daher, pero hasta el momento no se ha podido realizar esa reunión porque no se hecho encontrar. “Fuimos a conversar con los dirigentes y nos recibió el gerente administrativo Atilio Chávez. Concretamos una reunión con el presidente, pero Emilio Daher no estuvo”, lamentó.

Telegrama colacionado

Los dirigentes del club Cerro Corá quieren ejecutar el contrato que tienen con la entidad aurinegra. “Ante la negativa de los dirigentes del club Guaraní hemos hecho llegar un telegrama colacionado y si no recibimos respuesta tendremos que judicializar el caso”, mencionó el dirigente concepcionero.