Colombiano Zuluaga, técnico provisorio de Tacuary

En principio, el cargo de entrenador interino de Tacuary fue otorgado a Crispín Francisco Solano Maciel. El veterano profesional de 72 años no tenía problema alguno de dirigir a la dotación superior en el día a día, no así sentarse en el banco de suplentes en los juegos oficiales, por lo que el plan de contar con Maciel como DT y Ricardo Caffarena como asistente, no prosperó. De esa manera, el que aceptó el reto fue el “cafetero” Zuluaga, quien comandará al Buque en los choque contra Nacional y Ameliano.

Lea más: Cerrada disputa por el título del Apertura

“Tacua” había iniciado el ciclo al mando del brasileño Vinicius Eutrópio, quien luego de su salida por malos resultados recurrió a la justicia reclamando una suma que para el gerenciamiento es mayor a la que le correspondía como salario y premio por la permanencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Posteriormente se produjo la llegada de Aldo Bobadilla, quien renunció el fin de semana por problemas de salud.