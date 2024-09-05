Olimpia y Libertad pelean por el título de Fútbol Femenino

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Olimpia goleó a General Caballero 11-0 mientras que Libertad derrotó a Guaraní 3-0. Con esas victorias y a falta de una fecha, Libertad y Olimpia lideran con 55 puntos.
Cerro Porteño es el único escolta con 46 puntos.
La última fecha se disputará en simultáneo tanto en CARDIF y CARFEM para definir el título entre Olimpia quien recibirá a Sportivo Luqueño, último en la tabla de posiciones con 4 puntos. Libertad visitará a Nacional/Humaitá (23 puntos).
Resultados de la jornada:
LIBERTAD 3 – GUARANÍ 0
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Liz Fleitas y Rossana Salinas.
Libertad: Isabel Ortiz; Natalia Genes, Damia Cortaza, Erika Cartaman (57′ Sady Salinas) y Liz Barreto (67′ Nataly Lezcano); Liza Larrea, Liz Peña, Paola Genes y Diana Benítez (75′ Micaela Valdez); Marialba Zambrano y Yaribeth Ulacio. D.T.: Ramón Gómez.
Guaraní: Nilani Chávez; Fiorela Martínez, Tamara Paniagua, Hilda Benítez y Fidencia Ortíz (80′ Kiara Larramendia); Joana Galeano, Luz Franco (57′ Jessica Román), Ruth Miño (80′ Luz Silva) y Deisy Sánchez; Nora Peralta (80′ Bianca González) y Yanina Servín (64′ Jessica Martínez). D.T.: Marcelo Adorno.
Goles: 63′ Liza Larrea, 79′ y 88′ Micaela Valdez (L).
Amonestadas: 15′ Erika Cartaman, 20′ Paola Genes y 74′ Diana Benítez (L).
OLIMPIA 11- GENERAL CABALLERO JLM
Cancha: Ka’arendy (Mallorquín). Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Daisy Peralta y Liz Aguirre.
General Caballero JLM: Nayeli Villagra; Jessica Fariña, Mikalia Duarte, Gladys Villasboa (ST Amanda Villalba) y María Ortega (28′ Sara Silva); Luana Ortiz, Isabela Sanabria, Carola Alegre (64′ Larissa Ocampos) y Sthfania Martínez (ST Gloria Alderete); Milagros Ortiz y Cinthia Arévalo. D.T.: Rodolfo Duarte.
Olimpia: Gloria Saleb; Tania Riso, Amada Peralta, Celeste Aguilera y Karina Castellano (73′ Tamara Correa); Griselda Garay, Nabila Perruchino (73′ Daniela González), María Segovia y Camila Barbosa; Vanessa Arce (55′ Cindy Ramos) y Yanina González. D.T.: Ariel Rivaldi.
Goles: 4′ y 88′ Yanina González, 17′ Vanessa Arce, 19′, 22′, 48′ y 54′ Amada Peralta, 77′ Sara Silva c/s/v, 83′ Celeste Aguilera, 89′ Tamara Correa y 90′ Daniela González (O).
Amonestadas: 27′ Luana Ortiz (GCJLM) y 7′ Vanessa Arce (O).
TACUARY FBC 0 – NACIONAL/HUMAITÁ
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Gabriela Arce. Asistentes: Liz Pereira y Dalma Rodríguez.
Tacuary FBC: Gladys Salinas; Silvia Báez, Liz Galeano, Mariana Giménez y Luz Acosta (51′ Kiara Lugo); Camila Duarte (ST Daysi Ovelar), Meysi Melgarejo, Nadia Meza (66′ Rocío Rodríguez) y Araceli Villalba (69′ Ana Núñez); Evelyn Fornerón y Soledad Cañete (ST Luz Morínigo). D.T.: Hugo González.
Humaitá/Nacional: Nancy Samudio; Mara Rolón, Milagros Barreto, Iris Esteche (71′ Yesica Alonso) y Julieta Aguilar (86′ Rosi Medina); Marlene Cáceres, Carmen Olmedo, Bethania Vázquez e Ingrid Rivero (75′ Silvana Romero); Kiara Florentín (71′ Leidy Cristaldo) y Mónica Cabrera (ST Yanina Maidana). D.T.: Eduardo Bael.
Goles: 30′ Kiara Florentín, 61′ Marlene Cáceres, 81′, 83′ y 91′ Carmen Olmedo y 92′ Yanina Maidana (NH).
Amonestadas: 20′ S. Cañete, 40′ M. Melgarejo, 46′ L. Acosta y 56′ K. Lugo (TFBC); 42′ J. Aguilar (NH).
SPORTIVO AMELIANO 0 - CERRO PORTEÑO 5
Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Teresita Ojeda. Asistentes: Lorena Miranda y Adriana Barrios.
Sportivo Ameliano: Yanina Piris; María Duarte, Beatriz Medina, María Toledo (ST Fátima Pedrozo) y Antonela Ibarra (82′ Cecilia Figueredo); Yessica Álvarez (86′ Yamile Caballero), Dahiana Rivas (86′ María Ovelar), Leidy Ojeda (ST María Maldonado) e Ivana Mendoza; Jazmín Coronel y Liz Mendoza. D.T.: Nelly Jara.
Cerro Porteño: Lucilene Rodrigues; Kiara Guanes (62′ Fabiola Ayala), Jennifer González (71′ Leyla Ramírez), María Melgarejo (62′ Alejandra Palma) y Ana Fleitas; Verónica López (71′ Shirley Amarilla), Liz Gauna, Yessica Cabañas y Rosalía Godoy; Antonia Riveros y Sofía Franco (36′ Rosa Aquino). D.T.: Angel Sotelo.
Goles: 42′ y 44′ Belén Riveros, 59′ y 80′ Rosa Aquino y 85′ Liz Gauna (CP).
Amonestada: 10′ A. Riveros (CP).
SPORTIVO LUQUEÑO 1 – SPORTIVO TRINIDENSE 2
Cancha: CARDIF (Luque). Árbitra: Carmen Gómez. Asistentes: Laura Miranda y Camila Escobar.
Sportivo Luqueño: Lía Insfrán; Milagros Ruiz, Araceli Amarilla (63′ Giuliana Arévalos), Claudia Alderete y Katherine Benítez; Kiara Ramírez, Sandy Benítez (75′ Jennifer Amarilla), Evelyn Maldonado (81′ Teresa Benítez) y Perla Ortiz; Marian Cardozo y Griselda Ferreira (63′ Andrea Meza). D.T.: Julio Meza.
Sportivo Trinidense: Camila Pereira; Jennifer Mora, Gabriela Ibáñez (68′ Perla Bareiro), Luz Vargas y Nilsa Rodríguez (ST María Benítez); Rosalinda Portillo, Sol Villamayor, Yenia Cabañas (ST Marcia Gómez) y Ana Almeida (ST Ilda Zayas); María Orrego y Maidi Cristaldo (92′ Abdara Yubi). D.T.: Jessika Mendoza.
Goles: 32′ Sandy Benítez (SL) ; 13′ Nilsa Rodríguez y 26′ Gabriela Ibáñez (ST).
Amonestadas: 37′ Perla Ortiz (ST).
Expulsada: 57′ Sol Villamayor (ST).
SOL DE AMÉRICA 2 - SPORTIVO 2 DE MAYO 2
Cancha: CARDIF (Luque). Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Pamela González y Rosa Jara.
Sol de América: Natasha Martínez; Analía Ocampo, Samira Vera (78′ Fátima Stumpfs), Delci Serafini y Lorena Báez (87′ Giovanna Albercht); Sandra Gómez, Mariela Godoy, Romina Garcete (87′ Ana Vera) y Liz Ayala; Sol Mora (60′ Sonia Acuña) y Romina Rodríguez. D.T.: Ireneo Acosta.
Sportivo 2 de Mayo: Ara Durañona; Verónica Vázquez, Aida López, Yesica Figueredo y Paola Giménez; Deisy Samudio, Shirley Coronel (65′ Margarita Oviedo), Sabrina Colmán y Aracely Ramírez (79′ Tatiana Zarza); Kamila Chaves y Jennifer Melgarejo (65′ Rosalba Alegre). D.T.: Roberto Stegmayer.
Goles: 15′ Mariela Godoy y 37′ Delci Serafini (SA); 45′ Jenifer Melgarejo y 58′ Aida López (S2M).
Amonestadas: 80′ Romina Rodríguez (SA) y 67′ Rosalba Alegre (S2M).
Posiciones: Libertad y Olimpia 55 puntos, Cerro Porteño 46, Guaraní 40, General Caballero JLM 32, Sportivo Ameliano 29, Sportivo Trinidense 26, Nacional/Humaitá 23, Sol de América 20, Sportivo 2 de Mayo 15, Tacuary FBC 11 y Sportivo Luqueño 4.
Goleadoras:
Liza Larrea (Libertad), 27 goles
Amada Peralta (Olimpia), 26
Erika Cartaman (Libertad),23
Próxima fecha, última:
Sportivo Trinidense - Sol de América
Sportivo 2 de Mayo - Tacuar yFBC
Guaraní - Sportivo Ameliano
Cerro Porteño - General Caballero JLM
Olimpia - Sportivo Luqueño
Nacional/Humaitá – Libertad