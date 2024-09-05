Fútbol

Olimpia y Libertad pelean por el título de Fútbol Femenino

Las gumarelas y franjeadas siguen compartiendo la cima de la categoría principal de Fútbol Femenino al cumplirse este martes la vigésima primera fecha del Torneo Anual de la APF.

Por ABC Color
05 de septiembre de 2024 - 14:37
Festejo de Amada Peralta, convirtió cuatro tanto ante General y ya acumula 26 en el torneo
Festejo de Amada Peralta, convirtió cuatro tanto ante General y ya acumula 26 en el torneoGentileza @APFfutFEM

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Olimpia goleó a General Caballero 11-0 mientras que Libertad derrotó a Guaraní 3-0. Con esas victorias y a falta de una fecha, Libertad y Olimpia lideran con 55 puntos.

Cerro Porteño es el único escolta con 46 puntos.

La última fecha se disputará en simultáneo tanto en CARDIF y CARFEM para definir el título entre Olimpia quien recibirá a Sportivo Luqueño, último en la tabla de posiciones con 4 puntos. Libertad visitará a Nacional/Humaitá (23 puntos).

Resultados de la jornada:

LIBERTAD 3 – GUARANÍ 0

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Astrid Mendoza. Asistentes: Liz Fleitas y Rossana Salinas.

Libertad: Isabel Ortiz; Natalia Genes, Damia Cortaza, Erika Cartaman (57′ Sady Salinas) y Liz Barreto (67′ Nataly Lezcano); Liza Larrea, Liz Peña, Paola Genes y Diana Benítez (75′ Micaela Valdez); Marialba Zambrano y Yaribeth Ulacio. D.T.: Ramón Gómez.

Guaraní: Nilani Chávez; Fiorela Martínez, Tamara Paniagua, Hilda Benítez y Fidencia Ortíz (80′ Kiara Larramendia); Joana Galeano, Luz Franco (57′ Jessica Román), Ruth Miño (80′ Luz Silva) y Deisy Sánchez; Nora Peralta (80′ Bianca González) y Yanina Servín (64′ Jessica Martínez). D.T.: Marcelo Adorno.

Goles: 63′ Liza Larrea, 79′ y 88′ Micaela Valdez (L).

Amonestadas: 15′ Erika Cartaman, 20′ Paola Genes y 74′ Diana Benítez (L).

OLIMPIA 11- GENERAL CABALLERO JLM

Cancha: Ka’arendy (Mallorquín). Árbitra: Angelina Rodas. Asistentes: Daisy Peralta y Liz Aguirre.

General Caballero JLM: Nayeli Villagra; Jessica Fariña, Mikalia Duarte, Gladys Villasboa (ST Amanda Villalba) y María Ortega (28′ Sara Silva); Luana Ortiz, Isabela Sanabria, Carola Alegre (64′ Larissa Ocampos) y Sthfania Martínez (ST Gloria Alderete); Milagros Ortiz y Cinthia Arévalo. D.T.: Rodolfo Duarte.

Olimpia: Gloria Saleb; Tania Riso, Amada Peralta, Celeste Aguilera y Karina Castellano (73′ Tamara Correa); Griselda Garay, Nabila Perruchino (73′ Daniela González), María Segovia y Camila Barbosa; Vanessa Arce (55′ Cindy Ramos) y Yanina González. D.T.: Ariel Rivaldi.

Goles: 4′ y 88′ Yanina González, 17′ Vanessa Arce, 19′, 22′, 48′ y 54′ Amada Peralta, 77′ Sara Silva c/s/v, 83′ Celeste Aguilera, 89′ Tamara Correa y 90′ Daniela González (O).

Amonestadas: 27′ Luana Ortiz (GCJLM) y 7′ Vanessa Arce (O).

TACUARY FBC 0 – NACIONAL/HUMAITÁ

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Gabriela Arce. Asistentes: Liz Pereira y Dalma Rodríguez.

Tacuary FBC: Gladys Salinas; Silvia Báez, Liz Galeano, Mariana Giménez y Luz Acosta (51′ Kiara Lugo); Camila Duarte (ST Daysi Ovelar), Meysi Melgarejo, Nadia Meza (66′ Rocío Rodríguez) y Araceli Villalba (69′ Ana Núñez); Evelyn Fornerón y Soledad Cañete (ST Luz Morínigo). D.T.: Hugo González.

Humaitá/Nacional: Nancy Samudio; Mara Rolón, Milagros Barreto, Iris Esteche (71′ Yesica Alonso) y Julieta Aguilar (86′ Rosi Medina); Marlene Cáceres, Carmen Olmedo, Bethania Vázquez e Ingrid Rivero (75′ Silvana Romero); Kiara Florentín (71′ Leidy Cristaldo) y Mónica Cabrera (ST Yanina Maidana). D.T.: Eduardo Bael.

Goles: 30′ Kiara Florentín, 61′ Marlene Cáceres, 81′, 83′ y 91′ Carmen Olmedo y 92′ Yanina Maidana (NH).

Amonestadas: 20′ S. Cañete, 40′ M. Melgarejo, 46′ L. Acosta y 56′ K. Lugo (TFBC); 42′ J. Aguilar (NH).

SPORTIVO AMELIANO 0 - CERRO PORTEÑO 5

Cancha: CARFEM (Ypané). Árbitra: Teresita Ojeda. Asistentes: Lorena Miranda y Adriana Barrios.

Sportivo Ameliano: Yanina Piris; María Duarte, Beatriz Medina, María Toledo (ST Fátima Pedrozo) y Antonela Ibarra (82′ Cecilia Figueredo); Yessica Álvarez (86′ Yamile Caballero), Dahiana Rivas (86′ María Ovelar), Leidy Ojeda (ST María Maldonado) e Ivana Mendoza; Jazmín Coronel y Liz Mendoza. D.T.: Nelly Jara.

Cerro Porteño: Lucilene Rodrigues; Kiara Guanes (62′ Fabiola Ayala), Jennifer González (71′ Leyla Ramírez), María Melgarejo (62′ Alejandra Palma) y Ana Fleitas; Verónica López (71′ Shirley Amarilla), Liz Gauna, Yessica Cabañas y Rosalía Godoy; Antonia Riveros y Sofía Franco (36′ Rosa Aquino). D.T.: Angel Sotelo.

Goles: 42′ y 44′ Belén Riveros, 59′ y 80′ Rosa Aquino y 85′ Liz Gauna (CP).

Amonestada: 10′ A. Riveros (CP).

SPORTIVO LUQUEÑO 1 – SPORTIVO TRINIDENSE 2

Cancha: CARDIF (Luque). Árbitra: Carmen Gómez. Asistentes: Laura Miranda y Camila Escobar.

Sportivo Luqueño: Lía Insfrán; Milagros Ruiz, Araceli Amarilla (63′ Giuliana Arévalos), Claudia Alderete y Katherine Benítez; Kiara Ramírez, Sandy Benítez (75′ Jennifer Amarilla), Evelyn Maldonado (81′ Teresa Benítez) y Perla Ortiz; Marian Cardozo y Griselda Ferreira (63′ Andrea Meza). D.T.: Julio Meza.

Sportivo Trinidense: Camila Pereira; Jennifer Mora, Gabriela Ibáñez (68′ Perla Bareiro), Luz Vargas y Nilsa Rodríguez (ST María Benítez); Rosalinda Portillo, Sol Villamayor, Yenia Cabañas (ST Marcia Gómez) y Ana Almeida (ST Ilda Zayas); María Orrego y Maidi Cristaldo (92′ Abdara Yubi). D.T.: Jessika Mendoza.

Goles: 32′ Sandy Benítez (SL) ; 13′ Nilsa Rodríguez y 26′ Gabriela Ibáñez (ST).

Amonestadas: 37′ Perla Ortiz (ST).

Expulsada: 57′ Sol Villamayor (ST).

SOL DE AMÉRICA 2 - SPORTIVO 2 DE MAYO 2

Cancha: CARDIF (Luque). Árbitra: Aracely Gómez. Asistentes: Pamela González y Rosa Jara.

Sol de América: Natasha Martínez; Analía Ocampo, Samira Vera (78′ Fátima Stumpfs), Delci Serafini y Lorena Báez (87′ Giovanna Albercht); Sandra Gómez, Mariela Godoy, Romina Garcete (87′ Ana Vera) y Liz Ayala; Sol Mora (60′ Sonia Acuña) y Romina Rodríguez. D.T.: Ireneo Acosta.

Sportivo 2 de Mayo: Ara Durañona; Verónica Vázquez, Aida López, Yesica Figueredo y Paola Giménez; Deisy Samudio, Shirley Coronel (65′ Margarita Oviedo), Sabrina Colmán y Aracely Ramírez (79′ Tatiana Zarza); Kamila Chaves y Jennifer Melgarejo (65′ Rosalba Alegre). D.T.: Roberto Stegmayer.

Goles: 15′ Mariela Godoy y 37′ Delci Serafini (SA); 45′ Jenifer Melgarejo y 58′ Aida López (S2M).

Amonestadas: 80′ Romina Rodríguez (SA) y 67′ Rosalba Alegre (S2M).

Posiciones: Libertad y Olimpia 55 puntos, Cerro Porteño 46, Guaraní 40, General Caballero JLM 32, Sportivo Ameliano 29, Sportivo Trinidense 26, Nacional/Humaitá 23, Sol de América 20, Sportivo 2 de Mayo 15, Tacuary FBC 11 y Sportivo Luqueño 4.

Goleadoras:

Liza Larrea (Libertad), 27 goles

Amada Peralta (Olimpia), 26

Erika Cartaman (Libertad),23

Próxima fecha, última:

Sportivo Trinidense - Sol de América

Sportivo 2 de Mayo - Tacuar yFBC

Guaraní - Sportivo Ameliano

Cerro Porteño - General Caballero JLM

Olimpia - Sportivo Luqueño

Nacional/Humaitá – Libertad

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