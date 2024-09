Formativas: con clásico este fin de semana

Los azulgranas recibirán a Olimpia en Parque Azulgrana de Ypané en las categorías Sub 13, Sub 14 y Sub 15, mientras la Sub 16, Sub 17 y Juvenil se disputarán en Complejo ODD de Villeta.

Los franjeados son líderes de la Sub 14, mientras los azulgranas lideran tres categorías; Sub 16, Sub 17 y Juvenil.

Cerro Porteño lidera ahora la tabla anual de categorías con 381 puntos, seguido de Olimpia (365) y Libertad (348).

En el CARDIF se disputarán siete encuentros, los mismos serán a puertas cerradas.

Cartelera:

Cerro Porteño – Olimpia, sábado. En Parque Azulgrana (Ypané): Sub 13 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 15 (11:30). En Complejo ODD (Villeta): Sub 16 y Juvenil (07:30), Sub 14 (09:30).

Sol de América – Tacuary FBC, sábado. En CARDIF 7 (Luque): Sub 13(07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 15 (11:30). En CARDIF 9 (Luque): Sub 16 y Juvenil (07:30), Sub 14 (09:30).

General Caballero JLM – Nacional, sábado. En RI 3 Corrales: Sub 14 (07:30) y Sub 13 (09:30). En CARDIF 10: Sub 15 (07:30). En Parque Guasu: Sub 16 y Juvenil (07:30), Sub 14 (09:30).

Sportivo Luqueño – Guaraní, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 y Sub 16 (07:30), Sub 14 y Sub 17 (09:30), Sub 15 y Juvenil (11:30).

Sportivo 2 de Mayo – Sportivo Trinidense, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 y Sub 16 (07:30), Sub 14 y Sub 17 (09:30), Sub 15 y Juvenil (11:30).

Sportivo Ameliano – Libertad, sábado. En Parque Guasu: Sub 13 (07:30), Sub 14 (09:30) y Sub 15 (11:30). En Colegialito: Sub 16 (07:30), Sub 17 (09:30) y Juvenil (11:30).

Próxima fecha:

Olimpia – Sportivo Ameliano

Libertad – Sportivo 2 de Mayo

Sportivo Trinidense – Sportivo Luqueño

Guaraní – General Caballero JLM

Nacional – Sol de América

Tacuary FBC – Cerro Porteño