Diego Gómez fue elegido el “Mejor Futbolista Paraguayo” del 2024

Diego Gómez fue elegido el “Mejor Futbolista Paraguayo” de la temporada 2024. El mediocampista de 21 años, transferido del Inter Miami de la Major League Soccer de Estados Unidos al Brighton de la Premier League de Inglaterra, fue el más votado en la tradicional encuesta del Diario ABC Color, que otorga el premio desde 1997.

Gómez obtuvo el 32% de los votos de los lectores, oyentes y televidente de ABC. El canterano de Libertad superó en el podio a Antonio Sanabria, segundo con 19%, y a Omar Alderete, tercero con 10%. El nacido en San Juan Bautista, Departamento de Misiones, fue campeón del Preolímpico Sub 23 con la selección de Paraguay y de la Supporters’ Shield con Inter Miami.

Diego Gómez: golazo a Brasil y el mejor sub 22

Además, Gómez fue capitán de la Albirroja en los Juegos Olímpicos París 2024 y, pieza clave en los tres combos de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, convirtiendo un golazo de tres dedos para el triunfo 1-0 sobre Brasil en el Defensores del Chaco. Por su lado, fue electo el mejor sub 22 de la MLS y estuvo nominado a mejor jugador joven del año en el certamen estadounidense.

Diego Gómez, el 20° “Mejor Futbolista Paraguayo”

Diego Gómez es el 20° galardonado después de Carlos Gamarra, Roque Santa Cruz, José Cardozo, Roberto Acuña, Justo Villar, Julio Dos Santos, Óscar Cardozo, Salvador Cabañas, Claudio Morel Rodríguez, Lucas Barrios, Pablo Zeballos, Pablo Aguilar, Ángel Romero, Fernando Fernández, Derlis González, Rodrigo Rojas, Miguel Almirón, Gustavo Gómez y Mathías Villasanti.

