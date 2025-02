Recoleta consigue su segunda victoria en el Apertura

El primer juego de la sexta fecha se disputaba en la ciudad Universitaria entre dos equipos que llegaban con presentes diferentes. Guaraní venía de ganar, mientras que su rival llegaba después de la derrota ante Cerro Porteño por lo que estaba necesitado de puntos.

El partido comenzó con los minutos de estudio por parte de ambos equipos, después fue Guaraní el que tuvo más la pelota y el que comenzó a llegar con cierto riesgo hasta el área de Falcón.

A los 13 minutos hubo una equivocación en la salida de Recoleta hizo que Fernández habilite a Richard Torales que ingresó solo y remató por el arquero Falcón. Dos minutos después, Núñez se equivocó y Fernando Fernández ya no perdonó para poner el primero de los aborígenes.

Fueron algunos minutos en que el partido fue de Guaraní, pero las cosas comenzaron a cambiar. Recoleta mejoró en defensa y así, con la pelota en los pies empezó a complicar a Guaraní. A los 25 minutos, José Espínola remató y Martín Rodríguez, en dos ocasiones, sacó el balón cuando entraba Lucas González.

A los 33 minutos se vino un cabezazo de Lucas Romero que sacó Rodríguez, Lucas González recuperó el balón y al ingresar al área fue tocado por Alexis Cantero. Del penal se encargó Alejandro Silva para igualar las acciones en el partido.

El segundo tiempo comenzó mejor Recoleta, el equipo de Jorge González se hizo con el control de la pelota ante un Guaraní que no podía recuperarla y que necesitaba de Manzur, muy bien marcado por los rivales.

A los 49 minutos se produjo una falta a la entrada del área sobre Wilfrido Báez. Alejandro Silva se encargó del mismo y anotó un golazo para el segundo de Recoleta.

Guaraní no levantaba cabeza, no generaba juego para que Fernando Fernández haga lo suyo en el área, hasta que Francisco Arce comenzó a mover el equipo, allí mejoró Guaraní y Fernández estuvo muy cerca de empatar. Los aborígenes intentaban, pero no podían lograr el empate.

A los 75 minutos, Brayan Ferreira salió con todo de contragolpe, superó en velocidad a los defensores de Guaraní, remató por Martín Rodríguez al entrar al área y, del rebote, Aldo González se encargó del tercero.

Guaraní intentó llegar a los goles, pero Recoleta estaba jugando un buen partido y cerraba los circuitos a los aurinegros. El que estuvo muy cerca de descontar fue Alan Pereira que, solo frente al arco, cabeceó afuera de manera increíble.

Minutos después, Guaraní quedó con diez por la expulsión de Leonardo Rolón que ingresó en el segundo tiempo del partido. Allí prácticamente se cerró el partido con un Recoleta que jugó un buen partido y terminó consiguiendo su segunda victoria en el Apertura ante Guaraní que deja el camino libre a Libertad.